Эксперт: Калининград — это российский Дубровник, который лишает руководство НАТО сна

Москва, 14 декабря. Западные СМИ называют Калининградскую область – российский анклав в Европе – территорией, из-за которой у руководителей НАТО «трясутся поджилки». По мнению специалиста по России и странам бывшего СССР Елены Юришич, у Запада нет опасаться российских сил, размещенных на территории области.

После проведения учений «Запад-2017», в которых приняли участие 12,7 тысяч российских военнослужащих, ряд западных СМИ начали муссировать ни на чем не подтвержденные слухи об «угрозе» для стран Прибалтики со стороны России.

По мнению эксперта, российский анклав ничуть не милитаризирован и больше походит на хорватский город Дубровник, также отделенный от основной территории страны и при этом являющийся крупным центром туризма. Размещение в Калининградской области ракетных комплексов является лишь защитной мерой против появления в Восточной Европе американской системы ПРО, которая в любой момент может быть переоборудована под наступательные цели.