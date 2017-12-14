МО РФ прокомментировало данные о якобы «перехвате» российских самолетов в Сирии

Москва, 14 декабря. Американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное, прокомментировали в Минобороны РФ сообщения о якобы «перехвате» российских самолетов над Евфратом.

«Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное», — подчеркивается в сообщении российского оборонного ведомства.

По данным Минобороны РФ, 13 декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин на западном берегу реки Евфрат. В этот момент к ним приблизился с восточного берега американский истребитель F-22. При этом, «отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25».

На высоте 10 тысяч метров «Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район».

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что два американских F-22 сблизились с российскими Су-25 в бесполетной зоне в Сирии и даже открыли предупредительный огонь.

Позднее Центральное командование США сообщило, что военные представители США и РФ обсудили инцидент в Сирии, подчеркнув, что подобные ситуации возникают каждый день, и в них нет ничего необычного.