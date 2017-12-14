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Новости Сирии
Пентагон озвучил свою версию «перехвата» российских Су-25 над Сирией
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МО РФ прокомментировало данные о якобы «перехвате» российских самолетов в Сирии
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    МО РФ прокомментировало данные о якобы «перехвате» российских самолетов в Сирии

    22:29  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:17  14 Декабря 2017
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    МО РФ прокомментировало данные о якобы «перехвате» российских самолетов в Сирии

    Москва, 14 декабря. Американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное, прокомментировали в Минобороны РФ сообщения о якобы «перехвате» российских самолетов над Евфратом.

    «Отдельные американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное», — подчеркивается в сообщении российского оборонного ведомства.

    По данным Минобороны РФ, 13 декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3300 метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин на западном берегу реки Евфрат. В этот момент к ним приблизился с восточного берега американский истребитель F-22. При этом, «отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25».

    На высоте 10 тысяч метров «Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район».

    МО РФ прокомментировало данные о якобы «перехвате» российских самолетов в Сирии

    Ранее агентство Reuters сообщило о том, что два американских F-22 сблизились с российскими Су-25 в бесполетной зоне в Сирии и даже открыли предупредительный огонь.

    Позднее Центральное командование США сообщило, что военные представители США и РФ обсудили инцидент в Сирии, подчеркнув, что подобные ситуации возникают каждый день, и в них нет ничего необычного.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #сирия #су-35с #f-22 #иноборонырф
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