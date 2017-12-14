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Сирия: Су-35С отогнал F-22, создававший помехи российским самолетам
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    Сирия: Су-35С отогнал F-22, создававший помехи российским самолетам

    22:28  14 Декабря 2017  /обновлено: 23:21  14 Декабря 2017
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    Сирия: Су-35С отогнал F-22, создававший помехи российским самолетам

    Москва, 14 декабря. Американский самолет F-22, создававший помехи российским Су-25 в Сирии, прекратил им мешать после того, как истребитель ВВС США приблизился Су-35С ВКС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

    В этот четверг американский истребитель F-22 сблизился с двумя российскими штурмовиками в Сирии, активно создавая им помехи. Он покинул район только после того, как к нему приблизился истребитель ВСК РФ Су-35С.

    «13 декабря пара штурмовиков Су-25 на высоте 3,3 тыс. м сопровождала гуманитарную автоколонну в районе г. Меядин (западный берег р. Евфрат). Со стороны восточного берега реки к ним приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25. Выполнявший на высоте 10 тыс. м задачи воздушного прикрытия российский истребитель Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район», – сообщает российское оборонное ведомство.

    Как пишет Минобороны РФ, американский самолет активно совершал разнообразные маневры, пытаясь убедить российские самолеты покинуть данный район, а также разбрасывали дипольные отражатели.

    Автор: Антон Зарубин
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    #минобороны #сирия #су-35 #су-25 #f-22
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