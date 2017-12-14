Москва, 14 декабря. Прибытие российской делегации в Пхеньян показывает США и Южной Корее, что любые кризисы решаются путем переговоров, а никак не угрозами, считает профессор РУДН Юрий Почта.

В среду в Пхеньян прибыла делегация Минобороны РФ, которая принимает участие в первом заседании совместной военной комиссии Россия-КНДР.

«Само событие осталось бы незаметным, если бы не та напряженная ситуация, в которой сейчас находится КНДР. Можно предположить, что Россия таким образом показывает, в первую очередь США и Южной Корее, что любые противоречия между государствами решаются путем переговоров, заключения соглашений, их выполнения и проверки этого выполнения», — считает политолог.

Напомним, накануне Белый дом опроверг слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее заявил, что США готовы к переговорам с Северной Кореей в любое время и без предварительных условий. Президент США Дональд Трамп подчеркнуто заявил, что Вашингтон пойдет на переговоры только после отказа Пхеньяна от ядерной программы.

Политолог в интервью ФБА «Экономика сегодня» отметил, что «у США нет желания идти на какие-то уступки», а Трампу нужны моментальные результаты, которых в случае с КНДР не будет. По его мнению, обострять ситуацию дальше нельзя, «приближается Олимпиада в Южной Корее, поэтому необходимо останавливаться с угрозами».