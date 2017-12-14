«Утенок, окруженный соколами»: в Сети отметили превосходство Су-27 над F-16

Вашингтон, 14 декабря. Этим летом истребитель НАТО F-16 опасно близко подлетел к самолету, на котором летел министр обороны России Сергей Шойгу. После этого российскому Су-27 пришлось отогнать самолет альянса. Видеоролик с произошедшим был выложен на YouTube, где большая часть пользователей отметила превосходство российского Су-27 над F-16.

Большая часть зрителей выразила свое восхищение действиями российских пилотов, отметив, что пилот НАТО вел себя безответственно. Комментаторы призвали летчиков альянса вести себя аккуратнее, так как подобные действия могут резко ухудшить политическую ситуацию в мире.

Многие также отметили, что Су-27 выглядят намного более грозными, чем F-16.

«Этот бедный F-16 выглядит, как утенок, окруженный соколами», – написал один из пользователей.

Также пользователи отметили, что пилоту F-16 не следовало провоцировать российские самолеты, так как возможное боевое столкновение с ними не могло бы окончиться хорошо для самолета НАТО.