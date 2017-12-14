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Политика
Захарова рассказала, кто толкает Киев на новые военные авантюры
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    Захарова рассказала, кто толкает Киев на новые военные авантюры

    22:08  14 Декабря 2017  /обновлено: 22:08  14 Декабря 2017
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    Захарова рассказала, кто толкает Киев на новые военные авантюры

    Москва, 14 декабря. Военная поддержка Украины со стороны США и Канады толкает Киев на новые военные авантюры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Совершенно очевидно, что накачивание Украины американскими и канадскими средствами ведения войны толкает ее руководство, саботирующее мирное урегулирование противостояния на востоке страны, на новые военные авантюры», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

    Она также добавила, что власти США и Канады должны понимать безальтернативность мирного урегулирования конфликта в Донбассе, отметив, что военная поддержка Киева может обернуться трагедией, ответственность за которую будут нести Вашингтон и Оттава.

    Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп утвердил оборонный бюджет США, где предусмотрено 350 миллионов долларов для «военной помощи» Украине. Порошенко также добавил, что Канада внесла Украину в список стран, в которые разрешена поставка автоматического оружия.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #украина #захарова #канада #оружие
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