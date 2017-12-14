«Канада открыла форточку»: в ДНР отреагировали на вооружение Киева западным оружием

Донецк, 14 декабря. Власти ДНР могут начать вооружать Славянск, Мариуполь и другие «чувствительные для Киева места» в ответ на решение Канады снять ограничение на поставку оружия Украине. Об этом в четверг заявил советник главы Донецкой народной республики Александр Казаков.

«Итак, свершилось. Канада открыла форточку для поставок Киеву оружия. Дверь открыть США не решились, помня об обещании Путина: если Запад начнет поставлять Киеву оружие, ополченцы могут поставить свое оружие в самые неудобные для Киева места», — пишет он в Facebook.

Казаков также не исключает, что в противовес «канадской форточке» в Донбассе может появиться канал поставок оружия из Южной Осетии в ДНР. По его словам, такая гонка вооружения неминуемо приведет к эскалации конфликта, чего, видимо, и добивается Канада. Ранее сообщалось о том, что Канада сняла ограничение на поставку огнестрельного оружия Украине.