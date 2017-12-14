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Турчинов назвал стратегическую цель Киева
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    Турчинов назвал стратегическую цель Киева

    21:58  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:58  14 Декабря 2017
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    Турчинов назвал стратегическую цель Киева

    Брюссель, 14 декабря. Евроатлантическая интеграция является «стратегической целью» украинской стороны. Об этом заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, который провел переговоры с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом.

    По словам украинского политика, Киев заинтересован в развитии взаимодействия со странами НАТО.

    «Евроатлантическая интеграция является стратегической целью Украины… Мы заинтересованы в развитии практического взаимодействия со странами НАТО, в частности, в вопросах военно-технического сотрудничества, в усилении защиты и безопасности военных арсеналов на Украине, кибернетической защиты», — подчеркнул Турчинов.

    Напомним, ранее глава Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов заявил о том, что руководство Североатлантического альянса не заинтересовано в сотрудничестве с Москвой.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #нато
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