Турчинов назвал стратегическую цель Киева

Брюссель, 14 декабря. Евроатлантическая интеграция является «стратегической целью» украинской стороны. Об этом заявил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, который провел переговоры с генсеком Североатлантического альянса (НАТО) Йенсом Столтенбергом.

По словам украинского политика, Киев заинтересован в развитии взаимодействия со странами НАТО.

«Евроатлантическая интеграция является стратегической целью Украины… Мы заинтересованы в развитии практического взаимодействия со странами НАТО, в частности, в вопросах военно-технического сотрудничества, в усилении защиты и безопасности военных арсеналов на Украине, кибернетической защиты», — подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее глава Генштаба ВС Российской Федерации Валерий Герасимов заявил о том, что руководство Североатлантического альянса не заинтересовано в сотрудничестве с Москвой.