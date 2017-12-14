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Экономика
«Санкционный» газ из России согреет Великобританию зимой
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    «Санкционный» газ из России согреет Великобританию зимой

    21:46  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:46  14 Декабря 2017
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    «Санкционный» газ из России согреет Великобританию зимой

    Лондон, 14 декабря. В 2018 году британские дома будут отапливаться российским газом из месторождения, которое включено в санкционный список США. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

    Танкер с первой партией российского сжиженного газа, произведенного на Ямале, идет в порт Isle of Grain в графстве Кент, где находится крупный регазификационный СПГ-терминал. Прибытие танкера ожидается 28 декабря.

    Изначально российский танкер «Кристоф де Маржери» должен был направиться в Азию, однако ситуация изменилась после аварии на нефтепроводе Forties Pipeline System, которая произошла 12 декабря. Через нефтепровод Forties в Великобританию поступало более 40% нефти и газа, добываемого на британских месторождениях в Северном море. По предварительным данным, нефтепровод Forties восстановит свою работу через две недели.

    Как подчеркивает Financial Times, закупка небольших партий российского газа является обычной практикой для Великобритании. Однако такие поставки всегда осуществлялись через газопровод из других европейских стран. Британское издание также обращает внимание на противоречие в позиции Лондона, который поддерживает санкции в отношении России, однако продолжает покупать российский газ. Financial Times сравнивает эту ситуацию с тем, «когда кто-то кусает руку, которая его кормит».

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #великобритания #газ
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