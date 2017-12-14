США вводят «план Б» в отношении Крыма — СМИ

Вашингтон, 14 декабря. Не преуспев в политике экономического давления на Россию при помощи санкций, США намерены ввести некий «план Б», направленный, в первую очередь, против Крыма. Об этом сообщает издание «Planet Today».

США не смогли добиться своих целей, оказывая на Россию давление в виде экономических санкций и международной изоляции. Теперь через международные СМИ поднимается новая волна обсуждений на тему принадлежности Крыма. С провокационными высказываниями уже выступили США Рекс Тиллерсон, посол США в РФ Джон Хантсман, а также представители Верховной рады. Более того, украинские власти всерьез начали готовить требования к России об оплате «штрафа» за присоединение Крыма. Издание «Planet Today» видит в этом реализацию пресловутого «плана Б» США, целью которого является подрыв легитимность присоединения Крыма к России в глазах мирового сообщества.

Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 96% жителей полуострова высказались в поддержку присоединения к России.