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США вводят «план Б» в отношении Крыма — СМИ
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    США вводят «план Б» в отношении Крыма — СМИ

    21:41  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:58  14 Декабря 2017
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    США вводят «план Б» в отношении Крыма - СМИ

    Вашингтон, 14 декабря. Не преуспев в политике экономического давления на Россию при помощи санкций, США намерены ввести некий «план Б», направленный, в первую очередь, против Крыма. Об этом сообщает издание «Planet Today».

    США не смогли добиться своих целей, оказывая на Россию давление в виде экономических санкций и международной изоляции. Теперь через международные СМИ поднимается новая волна обсуждений на тему принадлежности Крыма. С провокационными высказываниями уже выступили США Рекс Тиллерсон, посол США в РФ Джон Хантсман, а также представители Верховной рады. Более того, украинские власти всерьез начали готовить требования к России об оплате «штрафа» за присоединение Крыма. Издание «Planet Today» видит в этом реализацию пресловутого «плана Б» США, целью которого является подрыв легитимность присоединения Крыма к России в глазах мирового сообщества.

    Напомним, что Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором более 96% жителей полуострова высказались в поддержку присоединения к России.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #россия #сша #украина #крым
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