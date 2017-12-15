Сирия итоги за сутки на 15 декабря 06.00: САА уничтожила более 20 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо, удары ВВС коалиции убили 23 гражданских в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 15 декабря. САА при поддержке союзников уничтожила более 20 боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 в Алеппо, удары ВВС международной коалиции убили 23 мирных жителя Дейр-эз-Зора, в Хомсе открылся КПП между Сирией и Ливаном. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносли удары по позициям «Джебхат ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: предотвратили теракт в Дамаске, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Дали, уничтожили более 20 боевиков «Ан-Нусры» в Алеппо.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА в Даръа, атакует SDF в Хасаке, потеряло командира в Дейр-эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 на западе провинции Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме, уничтожила боевика группировки «Аджнад аш-Шам» в Дамаске, потеряла более 20 боевиков в Алеппо.

Курды: потеряли нескольких бойцов в Дейр-эз-Зоре, пострадали при взрыве мины ИГ в Ракке, ведут бои с ИГ в районе Аш-Шаддади.

Международная коалиция: нанесла удар по мирному поселению в Дейр-эз-Зоре, в результате чего погибло 23 гражданских.

Провинция Дамаск

На окраине сирийской столицы в рамках спецоперации по предотвращению атаки смертника «Исламского государства» солдаты Сирийской арабской армии (САА) взорвали «джихад-мобиль». По данным местного источника в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), в результате произошедшего был нейтрализован террорист-смертник, находившийся в заминированной машине. Никто из мирных жителей Дамаска не пострадал. Военный источник в Twitter (@IvanSidorenko1) сообщал также, что в районе Дамаска Аль-Тадамон отмечались бои между сирийской армией и радикальными исламистскими формированиями.

В Восточной Гуте активизировались перестрелки между правительственными войсками и боевиками радикальной оппозиции. Один из местных источников передавал, что солдаты Сирийской арабской армии (САА) вели артиллерийский обстрел зон дислокации незаконных группировок в районе Айн Тарма.

Недалеко от населенного пункта Бейт Джинн отмечались ожесточенные бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Военный источник в социальной сети Twitter (@ QalaatAlMudiq) писал, что интенсивные перестрелки противников были зафиксированы в районе поселений Мазрат и Мугр аль-Мир. Накануне бойцы армии САР взяли под контроль вершины Тель Аль-Ахмар, Тель Аль-Маджана и Тель Аль-Хацзан в этой местности.

Террористы «Джебхат ан-Нусры» уничтожили боевика группировки «Аджнад аш-Шам» в районе Аль-Кадам, сообщало информационное агентство Almanar News.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Almanar News писало, что недалеко от города Ханассер на юго-западе провинции Алеппо солдаты Сирийской арабской армии (САА) уничтожили более 20 боевиков радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Кроме того, правительственные войска освободили от исламистов районы Расм аль-Каббара и Телль Сиръятел.

Операцию правительственных войск против исламистов «Ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), российская авиация нанесла удары по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях деревень Рамла, Сияла и Телль ад-Даман.

Провинция Хомс

Пограничный пропускной пункт Джаусия, расположенный между Сирией и Ливаном, возобновил свою работу после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщал в Telegram (@daraa_now) один из местных источников.

В восточной части провинции Хомс найден склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства». Об этом сообщил военный источник в сети Telegram (C_Military1).

Представители группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», действующей в Сирии при поддержке США, заявили, что в результате вчерашнего столкновения с террористами «Исламского государства» у американской базы «Ат-Танф» ими было уничтожено 15 боевиков ИГИЛ1. Сообщение опубликовано в Twitter (@ rabrowne75). Напомним, местные активисты писали, что сведения о нападении ИГ на базу США являются дезинформирующими, поскольку ранее американцы не раз были уличены в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях вновь отмечались столкновения между бойцами курдского ополчения и террористами ИГ. Военный Twitter-канал (@Poop24878239) писал, что радикальные исламисты уничтожили автомобиль и убили нескольких ополченцев SDF в районе деревни Абу Хамам. Напомним, разрозненные отряды «Исламского государства» бежали от натиска правительственных войск Сирии и ВКС РФ на территории, подконтрольные «демократической армии». Еще один местный источник передавал в Twitter (@VivaRevolt), что боестолкновения между бойцами SDF и террористами ИГИЛ были зафиксированы также в районе населенного пункта Абу Хабдар.

ВВС международной коалиции нанесли удар по предполагаемым зонам дислокации террористов «Исламского государства» в населенном пункте Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Информационное агентство Almanar News писало, что в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США погибло 23 мирных жителя поселения, точное количество раненных пока не известно.

Один из командиров «Исламского государства» был обнаружен и ликвидирован солдатами армии САР в окрестностях города Абу Кемаль, передавало информагентство Almanar News.

Провинция Даръа

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных группировок в районе между поселениями Замрин и Ум аль-Усаж, передавало Smart News Agency.

Ранее боевики вооруженных антиправительственных формирований вновь нарушили установленное в провинции Даръа перемирие и открыли минометный огонь по административному центру региона. Под обстрелом оказалась кольцевая дорога в центре города. В результате взрывов несколько мирных жителей получи ранения. В качестве ответной реакции армия САР нанесла артиллерийский удар по опорным пунктам боевиков, уничтожив пусковые установки.

На западе провинции Даръа в течение дня продолжались вооруженные столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и связанной с ИГИЛ группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Информационное агентство Almanar News сообщало, что перестрелки между исламистами происходили на окраине деревни Хет и недалеко от поселения Аж-Жабилие.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хувейн на юго-западе провинции Идлиб. О боевом вылете российской авиации писал в своем микроблоге в Twitter (@S_A_Agency) один из местных источников.

Медиакрыло радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» сообщало, что в районе города Ад-Дана на севере провинции Идлиб был уничтожен один из командиров подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса. По данным боевиков, исламист был нейтрализован в результате взрыва мины, заложенной в опорном пункте группировки.

Информационное агентство Damascus Now передавало в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar), что грузовые самолеты сбросили гуманитарную помощь жителям осажденного радикальными боевиками города Аль-Фуа. Напомним, население небольшого подконтрольного правительственным силам анклава находится в бедственном положении из-за своей изоляции в окружении террористов.

Провинция Ракка

Новый взрыв мины, заложенной при отступлении террористами ИГИЛ, произошел в административном центре провинции Ракка. Telegram-канал (@NRVR11) передавал, что самодельное взрывное устройство сдетонировало недалеко от здания Национальной больницы. В результате происшествия пострадало несколько бойцов Демократических сил Сирии (SDF). Напомним, бойцы курдских отрядов при поддержке сил международной коалиции во главе с США ведут работы по разминированию города, тем не менее, взрывы мин террористов в объявленных безопасными районах города фиксируются ежедневно. Мирные жители Ракки, не ожидая помощи от SDF и их партнеров, начали самостоятельно разбирать завалы в квартале Рамла.

Провинция Хама

Ожесточенные бои между армией САР и боевиками исламистских группировок, входящих в коалицию «Тахрир аш-Шам», продолжались на границе между провинциями Хама и Идлиб. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Ан-Нусры» отмечались в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель. Также местный источник в Telegram (@NRVR11) писал, что наступление САА поддерживают ВКС РФ. Российская авиация совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам исламистов «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Аль-Хавин на северо-востоке провинции Хама. Об этом сообщал военный источник в сети Telegram (@NRVR11).

Напомним, правительственные войска движутся в направлении стратегического населенного пункта Абу Дали. Местные источники сообщают, что ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Тахрир аш-Шам» недалеко от города, расчищая путь армии Башара Асада.

На северо-востоке провинции Хама были зафиксированы бои между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@Aswed_Flags), в результате одного из столкновений исламисты «Джебхат ан-Нусры» нейтрализовали двух террористов ИГИЛ.

Провинция Хасака

В районе Таль аш-Шаир к востоку от города Аш-Шаддади отмечались боестолкновения между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Об этом сообщал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Al_sharqnews). По данным автора публикации, с воздуха бойцов «демократической армии» поддерживают ВВС возглавляемой США международной коалиции.

Ранее ВВС антитеррористического альянса нанесли удары по предполагаемым зонам дислокации ИГИЛовцев в населенном пункте Маркада на юге региона. В результате авианалета был тяжело ранен ребенок.

Ирак

На севере Ирака сформировалась новая вооруженная группировка, передавало издание Iraq Oil Report. Исламистское формирование вызывает большие опасения у командования армии Ирака из-за возможности объединения сил с «Исламским государством».

Отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» начали концентрировать силы в населенном пункте Туз Хурмату, передавал военный источник в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, бойцы народного ополчения готовятся выступить против курдского формирования «Белые флаги».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)