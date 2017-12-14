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Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ
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    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    22:30  14 Декабря 2017
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    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    Сирия, 14 декабря. Командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ1, на востоке провинции Хомс найден склад оружия и боеприпасов ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»1 в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освобождают от «Ан-Нусры» территории на границе Идлиба и Хамы.

    «Исламское государство»1: потеряло двух боевиков в Хаме.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла командира в Идлибе, противостоит САА на севере Хамы.

    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    Провинция Хомс

    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    В восточной части провинции Хомс найден склад оружия и боеприпасов террористов «Исламского государства». Об этом сообщает военный источник в сети Telegram (C_Military1).

    Представители группировки «Джейш Магавир Ат-Таура», действующей в Сирии при поддержке США, заявляют, что в результате вчерашнего столкновения с террористами «Исламского государства» у американской базы «Ат-Танф» ими было уничтожено 15 боевиков ИГИЛ1. Сообщение опубликовано в Twitter (@ rabrowne75). Напомним, местные активисты писали, что сведения о нападении ИГ на базу США являются дезинформирующими, поскольку ранее американцы не раз были уличены в связях с террористической группировкой «Исламское государство».

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    Медиакрыло радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» сообщает, что в районе города Ад-Дана на севере провинции Идлиб был уничтожен один из командиров подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса. По данным боевиков, исламист был нейтрализован в результате взрыва мины, заложенной в опорном пункте группировки.

     Информационное агентство Damascus Now сообщает в своем Telegram-канале (@damascus_now_ar), что грузовые самолеты сбросили гуманитарную помощь жителям осажденного радикальными боевиками города Аль-Фуа. Напомним, население небольшого подконтрольного правительственным силам анклава находится в бедственном положении из-за своей изоляции в окружении террористов.

    Провинция Хама

    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    На северо-востоке провинции Хама снова зафиксированы бои между «Тахрир аш-Шам» и «Исламским государством». По данным военного источника в социальной сети Twitter (@Aswed_Flags), в результате одного из столкновений исламисты «Джебхат ан-Нусры» нейтрализовали двух террористов ИГИЛ.

    Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Ан-Нусры» стратегически важные поселения на границе между провинциями Хама и Идлиб. Об этом пишет в своем Twitter (@ EnglishFars) информационное агентство FARS News. Ранее сообщалось, что интенсивные бои между САА и «Тахрир аш-Шам» отмечаются в окрестностях населенных пунктов Аль-Мушейрифа и Ас-Сирьятель.

    Ирак

    Сирия новости 14 декабря 22.30: командир «Тахрир аш-Шам» уничтожен в Идлибе, в Хаме нейтрализовано два террориста ИГ

    На севере Ирака сформировалась новая вооруженная группировка, передает издание Iraq Oil Report. Исламистское формирование вызывает большие опасения у командования армии Ирака из-за возможности объединения сил с «Исламским государством».

    Отряды ополчения «Хашд аш-Шааби» прибывают в населенный пункт Туз Хурмату, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1). По данным автора публикации, бойцы народного ополчения готовятся выступить против курдского формирования «Белые флаги».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #идлиб #хомс #тахрир аш-шам #аль-фуа
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