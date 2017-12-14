Египет признал легитимность власти президента Сирии

Каир, 14 декабря. Представители министерства обороны Египта во время встречи с депутатами Госдумы в Каире обсудили статус президента Сирии Башара Асада, признав легитимность его власти. Об этом в четверг заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, присутствовавший на встрече.

«Нам очень приятно, что позиция Египта созвучна с нашей позицией: то, что режим Башара Асада — это легитимный режим, и будущее Сирии, безусловно, может решать только сирийский народ», — отметил он.

По словам Швыткина, египетская сторона подчеркнула, что благодаря усилиям России, Сирию удалось сохранить как государство. При этом действия возглавляемой США коалиции, которая не получала разрешения ни от Дамаска, ни от ООН, египетские военные назвали незаконными, передает РИА Новости.

Напомним, что на днях президент РФ Владимир Путин посетил Каир, где провел переговоры с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.