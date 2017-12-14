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Дамаск исключил возможность «повторения Ирака и Ливии» в Сирии
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    Дамаск исключил возможность «повторения Ирака и Ливии» в Сирии

    21:38  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:38  14 Декабря 2017
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    Дамаск исключил возможность «повторения Ирака и Ливии» в Сирии

    Женева, 14 декабря. В Сирии не будет повторения Ирака или Ливии. Об этом журналистам жестко заявил постоянный представитель Сирийской Арабской Республики при ООН и глава делегации Дамаска на переговорах в Женеве Башар аль-Джаафари.

    Дипломат также раскритиковал действия «умеренной» сирийской оппозиции, члены которой пытаются «подорвать женевский процесс».

    «Мы правительство, которое несет ответственность за наш народ, нашу безопасность. Мы здесь не для того, чтобы в игрушки играть с любителями из Эр-Рияда. Я хочу посоветовать тем, кто хочет повторения Ирака и Ливии в Сирии, прекратить об этом мечтать», — подчеркнул Башар аль-Джаафари.

    Напомним, ранее постпред Сирии при Организации Объединенных Наций (ООН) Башар аль-Джаафари обвинил Запад и Саудовскую Аравию в срыве межсирийских переговоров в Женеве.

    Автор: Алексей Громов
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