Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
«Утенок, окруженный соколами»: в Сети отметили превосходство Су-27 над F-16
Новости Сирии
В стиле Порошенко: постпред США при ООН принесла баллистическую ракету на пресс-конференцию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В стиле Порошенко: постпред США при ООН принесла баллистическую ракету на пресс-конференцию

    21:13  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:35  14 Декабря 2017
    960

    В стиле Порошенко: постпред США при ООН принесла баллистическую ракету на пресс-конференцию

    Вашингтон, 14 декабря. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала на пресс-конференции в Вашингтоне элементы баллистической ракеты, запущенной в начале ноября по Эр- Рияду йеменскими мятежниками (хуситами).

    В ходе пресс-конференции Хейли устроила демонстрацию фрагмента баллистической ракеты, что напоминает шоу в стиле президента Украины Петра Порошенко, который в 2015 году приехал на международный экономический форум в Давосе с желтым куском автобуса.

    После демонстрации Хейли заявила, что данная ракета якобы была произведена в Иране, отметив, что США редко рассекречивают такие данные, однако сегодня Вашингтон готов пойти на столь «неординарный шаг».

     «Мы сделали это с единственной срочной целью: чтобы не позволить иранскому режиму продолжать свое противоправное поведение», — сказала Хейли.

    Кроме того, дипломат напомнила последний доклад ООН, который якобы «убедительно доказывает, что Иран снабжает оружием Йемене». Хейли подчеркнула, что иранские власти «раздувают пламя конфликта» на Ближнем Востоке.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #порошенко #иран #хейли
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть