В стиле Порошенко: постпред США при ООН принесла баллистическую ракету на пресс-конференцию

Вашингтон, 14 декабря. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала на пресс-конференции в Вашингтоне элементы баллистической ракеты, запущенной в начале ноября по Эр- Рияду йеменскими мятежниками (хуситами).

В ходе пресс-конференции Хейли устроила демонстрацию фрагмента баллистической ракеты, что напоминает шоу в стиле президента Украины Петра Порошенко, который в 2015 году приехал на международный экономический форум в Давосе с желтым куском автобуса.

После демонстрации Хейли заявила, что данная ракета якобы была произведена в Иране, отметив, что США редко рассекречивают такие данные, однако сегодня Вашингтон готов пойти на столь «неординарный шаг».

«Мы сделали это с единственной срочной целью: чтобы не позволить иранскому режиму продолжать свое противоправное поведение», — сказала Хейли.

Кроме того, дипломат напомнила последний доклад ООН, который якобы «убедительно доказывает, что Иран снабжает оружием Йемене». Хейли подчеркнула, что иранские власти «раздувают пламя конфликта» на Ближнем Востоке.