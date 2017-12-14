Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
«Утенок, окруженный соколами»: в Сети отметили превосходство Су-27 над F-16
Общество
Гафт рассказал о предстоящей операции
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гафт рассказал о предстоящей операции

    21:17  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:17  14 Декабря 2017
    337

    Гафт рассказал о предстоящей операции

    Москва, 14 декабря. Актер Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских больниц. Точная причина госпитализации пока не сообщается.

    Театр «Современник», где выступает Гафт, уже отменил спектакль «Пока существует пространство», перенеся его на февраль.

    В «Современнике» подтвердили факт госпитализации Гафта, однако отметили, что не знают, почему  актер был помещен в больницу.

    Как рассказал сам актер корреспонденту ФАН, он чувствует себя не вполне хорошо; завтра с утра состоится операция. От комментариев относительно причин госпитализации Гафт воздержался.

    Актер уже обращался за помощью к врачам этим летом.

    Напомним, что 82-летний Валентин Гафт является народным артистом РСФСР. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #актер #госпитализация #гафт
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть