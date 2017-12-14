Гафт рассказал о предстоящей операции

Москва, 14 декабря. Актер Валентин Гафт был госпитализирован в одну из московских больниц. Точная причина госпитализации пока не сообщается.

Театр «Современник», где выступает Гафт, уже отменил спектакль «Пока существует пространство», перенеся его на февраль.

В «Современнике» подтвердили факт госпитализации Гафта, однако отметили, что не знают, почему актер был помещен в больницу.

Как рассказал сам актер корреспонденту ФАН, он чувствует себя не вполне хорошо; завтра с утра состоится операция. От комментариев относительно причин госпитализации Гафт воздержался.

Актер уже обращался за помощью к врачам этим летом.

Напомним, что 82-летний Валентин Гафт является народным артистом РСФСР. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».