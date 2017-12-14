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Иран ответил на обвинения США в обстреле Саудовской Аравии
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    Иран ответил на обвинения США в обстреле Саудовской Аравии

    21:22  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:22  14 Декабря 2017
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    Иран ответил на обвинения США в обстреле Саудовской Аравии

    Нью-Йорк, 14 декабря. Иран опроверг обвинения США в ракетном обстреле Саудовской Аравии с территории Йемена, который якобы произошел 4 ноября. Представитель миссии Ирана назвал продемонстрированное послом США в ООН Никки Хейли вооружение сфабрикованным, передает Reuters.

    «Эти обвинения являются попыткой скрыть военные преступления Саудовской Аравии в Йемене, соучастие США, а также отвлечь международное и региональное внимание от зашедшей в тупик войны против йеменцев», — говорится в официальном заявлении Ирана.

    Напомним, что ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли продемонстрировала фрагменты, которые якобы являются обломками иранских ракет, упавших на территории Саудовской Аравии. Хейли утверждает, что это является последствиями «дестабилизирующих действиях Ирана» на Ближнем Востоке, которые Тегеран пытался скрыть.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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