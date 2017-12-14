Закулисье пресс-конференции Владимира Путина: что не показали по телевизору

14 декабря состоялось главное информационное событие года: большая пресс-конференция Владимира Путина. На мероприятие было аккредитовано 1640 журналистов федеральных и региональных СМИ. Каждый старался задать свой вопрос лично президенту России. Общение Путина с прессой продлилось больше трех с половиной часов.

На пресс-конференции побывал и корреспондент Федерального агентства новостей. О том, что оказалось за кадром телетрансляции большой пресс-конференции Владимира Путина, — в репортаже ФАН.

Путь к президенту

Как и для большинства журналистов, аккредитованных на большую пресс-конференцию Владимира Путина, она началась для меня за несколько дней до 14 декабря.

Все аккредитованные журналисты получали бейджи для прохода на мероприятие в здании Администрации президента. Вместе с бейджами журналисты получили и подарки от президента: календарь, авторучку, блокнот и сумку для бумаг. Все выглядело просто, но со вкусом.

Ранним утром 14 декабря я прибыл на станцию метро «Выставочная». Именно отсюда отправляются шаттлы до Центра международной торговли, где и должна пройти пресс-конференция. Организаторами мероприятия заботливо развешаны указатели на стенах: не заблудишься!

Следуя за стрелочками, выхожу из московской подземки и подхожу к ряду одинаковых массивных микроавтобусов с надписью «Россия» на борту. 4 минуты в пути — и я на месте.

Постороннему человеку на пресс-конференцию не пройти — впрочем, как оказалось впоследствии, это было ложное впечатление. Сначала, еще на улице, коренастые сотрудники ФСО сканируют бейдж каждого журналиста и сверяют его лицо по фотографии. Затем бейджи проверяют внутри и там же досматривают личные вещи. Досмотр тотальный, как в аэропорту — таковы требования безопасности. Впрочем, много времени это не занимает: ФСО работает оперативно.

Дед Мороз и скрепы

Для тех журналистов, кто не успел позавтракать дома, на пресс-конференции предусмотрен небольшой фуршет. Можно перекусить бутербродами, пирогами и фруктами, а согреться горячим чаем и кофе со сливками.

Наверху у зала пресс-конференции для журналистов работает пресс-центр. На компьютере тут можно выйти в интернет и распечатать документ или плакат. Для корреспондентов работают и телефоны.

Журналисты собираются привлекать внимание президента самыми разными способами. Наученные опытом предыдущих лет, почти каждый принес с собой заготовленный дома плакат (такой был и у меня).

Конечно, мне встретились и такие представители СМИ, что решили поразить президента своим костюмом. Но, следует отметить, яркие наряды на этот раз встречаются гораздо меньше, чем в прошлом году. К ним — особенное внимание со стороны коллег.

Вот девушка в национальном адыгейском костюме: она хотела бы задать вопрос о сохранении культурного наследия края. А вот господин в костюме Деда Мороза смущенно дает интервью коллегам-журналистам.

Вообще, кажется, большая пресс-конференция Владимира Путина — практически единственный случай, когда журналисты охотно берут интервью не у известных персон, а друг у друга.

«Мы представляем телеканал «Баланс-ТВ». Мы пришли к президенту с вопросом о духовных скрепах», — заявляют мне добродушные корреспонденты.

«Не волнуйтесь»

Однако веселье взаимных интервью постепенно заканчивается. Время начала пресс-конференции все ближе, и журналисты постепенно выстраиваются в очередь в зал конференции. Я стою там с 9:30, запускать начнут только через полтора часа. Вижу старых знакомых, прохожу ближе к двери и болтаю с коллегами. Очередь за моей спиной растет.

Наконец, сотрудники безопасности начинают запускать журналистов — и сразу образуется большая давка.

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«Простите пожалуйста, я не хочу сделать вам больно, но моя лестница для оператора упирается прямо вам в ноги», — сконфуженно извиняется девушка передо мной.

«Ничего страшного», — отвечаю я.

«Ну, для человека, родившегося в советские годы… Не волнуйтесь! Представьте, что вы в метро», — советует сотрудник охраны.

ФСО вновь проверяет бейджи и содержимое сумок. А вот плакаты в этот раз не проверялись.

Электричество внутри

Места в зале занимаются мгновенно. Уже через десять минут трудно найти свободное кресло.

«Время подходит! Занимайте, пожалуйста, свободные места», — объявляют организаторы мероприятия за 10 минут до прихода президента.

Атмосфера накаляется, словно наполняется электричеством. И вот в зал входит пресс-секретарь Дмитрий Песков со словами: «Сейчас президент к нам придет». Через пару минут появляется и сам Владимир Путин.

Дальше следуют напряженные четыре часа коллективного интервью, и на каждый вопрос у главы государства находятся ответы.

После мероприятия журналисты устремляются к героям сегодняшней пресс-конференции. Мне удалось обмолвиться словечком с директором «Мурманского рыбокомбината» Михаилом Зубом: он сидел недалеко от меня.

Зуб пожаловался президенту о ситуации в области рыболовства и честно признался: «Я не журналист! Я пришел сюда незаконно! Делайте со мной все, что хотите!»

— Я целенаправленно устроился журналистом, — рассказывает мне Михаил. — Став журналистом, получив статус, пришел сюда. Цель стояла — донести до президента все несоответствие деятельности рыбохозяйственного комплекса. То, что требования президента не выполняются.

И с этой целью он, по его словам, справился.