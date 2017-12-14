Военные США и России обсудили инцидент со сближением истребителей в Сирии — Пентагон

Вашингтон, 14 декабря. Военные представители США и РФ обсудили по специальным каналам связи инцидент в Сирии, где произошло сближение двух американских истребителей F-22 с российскими истребителями Су-25, сообщает центральное командование (CENTCOM) Соединенных Штатов.

«Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов, чтобы обсудить эту ситуацию», — отметил представитель командования.

В CENTCOM подчеркнули, что подобные ситуации возникают каждый день, и в них нет ничего необычного, передает РИА Новости.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что два американских F-22 сблизились с российскими Су-25 в бесполетной зоне в Сирии и даже открыли предупредительный огонь.