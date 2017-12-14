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Военные США и России обсудили инцидент со сближением истребителей в Сирии — Пентагон
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    Военные США и России обсудили инцидент со сближением истребителей в Сирии — Пентагон

    20:56  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:20  14 Декабря 2017
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    Военные США и России обсудили инцидент со сближением истребителей в Сирии — Пентагон

    Вашингтон, 14 декабря. Военные представители США и РФ обсудили по специальным каналам связи инцидент в Сирии, где произошло сближение двух американских истребителей F-22 с российскими истребителями Су-25, сообщает центральное командование (CENTCOM) Соединенных Штатов.

    «Два F-22 оказались слишком близко к двум российским самолетам, поэтому были использованы каналы связи для предотвращения конфликтов, чтобы обсудить эту ситуацию», — отметил представитель командования.

    В CENTCOM подчеркнули, что подобные ситуации возникают каждый день, и в них нет ничего необычного, передает РИА Новости.

    Ранее агентство Reuters сообщило о том, что два американских F-22 сблизились с российскими Су-25 в бесполетной зоне в Сирии и даже открыли предупредительный огонь.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #сирия #сближение #су-25 #f-22
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