Поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции: погибли четверо детей

Париж, 14 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Франции выясняют обстоятельства масштабной аварии на юге страны. Об этом сообщили в четверг французские СМИ.

Инцидент произошел в районе города Перпиньян.

Согласно предварительным данным, в результате столкновения поезда и школьного автобуса погибли четверо детей. Еще почти 20 человек получили различные травмы.

#BREAKING: Four children are dead, seven others seriously hurt after train vs. school bus crash in southern France, Interior Ministry tells The Associated Press. — CP24 (@CP24) December 14, 2017

Как отметили власти коммуны Мила, на место происшествия были стянуты сотрудники всех экстренных служб.

Напомним, в начале декабря стало известно о том, что пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком городе Нилюфер.