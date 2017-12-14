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Поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции: погибли четверо детей
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    Поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции: погибли четверо детей

    20:54  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:54  14 Декабря 2017
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    Поезд столкнулся со школьным автобусом во Франции: погибли четверо детей

    Париж, 14 декабря. Сотрудники правоохранительных органов Франции выясняют обстоятельства масштабной аварии на юге страны. Об этом сообщили в четверг французские СМИ.

    Инцидент произошел в районе города Перпиньян.

    Согласно предварительным данным, в результате столкновения поезда и школьного автобуса погибли четверо детей. Еще почти 20 человек получили различные травмы.

    Как отметили власти коммуны Мила, на место происшествия были стянуты сотрудники всех экстренных служб.

    Напомним, в начале декабря стало известно о том, что пять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в турецком городе Нилюфер.

    Автор: Алексей Громов
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    #дтп #франция
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