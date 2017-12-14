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КНДР пообещала США «жесткий ответ» на введение морской блокады
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    КНДР пообещала США «жесткий ответ» на введение морской блокады

    20:45  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:45  14 Декабря 2017
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    КНДР пообещала США «жесткий ответ» на введение морской блокады

    Пхеньян, 14 декабря. Власти Северной Кореи назвали морскую блокаду США актом войны и пригрозили Вашингтону жесткими ответными действиями. Об этом в четверг сообщает северокорейское государственное агентство ЦТАК со ссылкой на неназванного представителя МИД страны.

    «Если США и их приспешники пойдут на морскую блокаду Кореи, то мы будем рассматривать это как военные действия против нас и предпримем жесткие ответные меры самообороны», — отметил он.

    КНДР пообещала США «жесткий ответ» на введение морской блокады

    По словам собеседника ЦТАК, морская блокада является грубым нарушением суверенитета Северной Кореи и враждебным шагом.

    Напомним, что ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности запретить грузовым кораблям подходить к побережью Северной Кореи, что будет равноценно морской блокаде. Это стало реакцией на ракетные испытания, которые КНДР осуществила в конце ноября, вскоре после того, как США объявили о планах провести совместные учения с Южной Кореей.

    Автор: Геннадий Плющев
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