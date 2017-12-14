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Политика
Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска
Политика
Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска
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    Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска

    20:36  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:36  14 Декабря 2017
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    Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска

    Женева, 14 декабря. В рамках всех раундов межсирийских переговоров в Женеве делегация Дамаска переедала специальному представителю генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре более 20 рабочих документов. Об этом рассказал в четверг постпред Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Башар аль-Джаафари.

    «В ходе восьми раундов переговоров мы представили 23 рабочих документа посреднику. Они относятся к четырем корзинам, а также к документу из 12 пунктов... Мы активно участвуем в обсуждении женевской повестки», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

    Напомним, ранее глава делегации сирийского правительства Башар аль-Джаафари раскритиковал заявления спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Последний попросил российскую сторону повлиять на власти САР.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон
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