Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска

Женева, 14 декабря. В рамках всех раундов межсирийских переговоров в Женеве делегация Дамаска переедала специальному представителю генерального секретаря ООН по Сирии Стаффану де Мистуре более 20 рабочих документов. Об этом рассказал в четверг постпред Сирийской Арабской Республики при Организации Объединенных Наций (ООН) Башар аль-Джаафари.

«В ходе восьми раундов переговоров мы представили 23 рабочих документа посреднику. Они относятся к четырем корзинам, а также к документу из 12 пунктов... Мы активно участвуем в обсуждении женевской повестки», — цитирует слова дипломата РИА Новости.

Напомним, ранее глава делегации сирийского правительства Башар аль-Джаафари раскритиковал заявления спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. Последний попросил российскую сторону повлиять на власти САР.