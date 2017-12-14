В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото

Дамаск, 14 декабря. Правительственные войска Сирии обезвредили два автомобиля боевиков, начиненных взрывчаткой к востоку от Хомса. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий, а также сделал несколько фотографий «джихад-мобилей».

Боевики заминировали два легковых автомобиля с помощью фугасов, противотанковых мин, а также нескольких самодельных взрывных устройств.

Стоит отметить, что сегодня в Дамаске террорист-смертник попытался совершить. Боевик рассчитывал прорваться на заминированном автомобиле в центральные районы города, однако был замечен сирийскими военнослужащими. Бойцы правительственных войск открыли огонь по заминированному автомобилю, в результате чего «джихад-мобиль» был ликвидирован. В результате инцидента никто кроме смертника не пострадал.