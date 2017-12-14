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Новости Сирии
В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото
Новости Сирии
В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото
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    В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото

    20:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:30  14 Декабря 2017
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    В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото

    Дамаск, 14 декабря. Правительственные войска Сирии обезвредили два автомобиля боевиков, начиненных взрывчаткой к востоку от Хомса. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте событий, а также сделал несколько фотографий «джихад-мобилей».

    Боевики заминировали два легковых автомобиля с помощью фугасов, противотанковых мин, а также нескольких самодельных взрывных устройств.

    В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фотоВ Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото

    В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото

    В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото

    Стоит отметить, что сегодня в Дамаске террорист-смертник попытался совершить. Боевик рассчитывал прорваться на заминированном автомобиле в центральные районы города, однако был замечен сирийскими военнослужащими. Бойцы правительственных войск открыли огонь по заминированному автомобилю, в результате чего «джихад-мобиль» был ликвидирован. В результате инцидента никто кроме смертника не пострадал.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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    #сирия #дамаск #саа #хомс #джихад-мобиль
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