США сообщили о «предупредительных выстрелах» F-22 в сторону российских Су-25 в Сирии

Вашингтон, 14 декабря. Американские истребители F-22 сделали несколько предупредительных выстрелов в сторону российских Су-25 в Сирии, сообщают официальный источник в США.

По его словам, инцидент произошел в тот момент, когда два самолета ВКС РФ вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат.

Неназванный собеседник агентства Reuters уточнил, что два американских F-22 и два российских Су-25 покинули зону сразу же после происшествия. Министерство обороны РФ пока не комментирует ситуацию.

Напомним, что в октябре 2015 года США и Россия заключили соглашение об избегании возможных столкновений в небе над Сирией. При этом было отмечено, что речи о координации действий не идет. Американская сторона подчеркнула, что соглашение не носит политический характер и касается исключительно вопросов безопасности.