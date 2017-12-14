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Политика
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Политика
США сообщили о «предупредительных выстрелах» F-22 в сторону российских Су-25 в Сирии
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    США сообщили о «предупредительных выстрелах» F-22 в сторону российских Су-25 в Сирии

    20:15  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:29  14 Декабря 2017
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    США сообщили о «предупредительных выстрелах» F-22 в сторону российских Су-25 в Сирии

    Вашингтон, 14 декабря. Американские истребители F-22 сделали несколько предупредительных выстрелов в сторону российских Су-25 в Сирии, сообщают официальный источник в США. 

    По его словам, инцидент произошел в тот момент, когда два самолета ВКС РФ вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат.

    США сообщили о «предупредительных выстрелах» F-22 в сторону российских Су-25 в Сирии

    Неназванный собеседник агентства Reuters уточнил, что два американских F-22 и два российских Су-25 покинули зону сразу же после происшествия. Министерство обороны РФ пока не комментирует ситуацию.

    Напомним, что в октябре 2015 года США и Россия заключили соглашение об избегании возможных столкновений в небе над Сирией. При этом было отмечено, что речи о координации действий не идет. Американская сторона подчеркнула, что соглашение не носит политический характер и касается исключительно вопросов безопасности.

    Автор: Алексей Громов
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