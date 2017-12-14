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Политика
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Украина
Экс-депутат Рады рассказал о «послании» Порошенко на пресс-конференции Путина
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    Экс-депутат Рады рассказал о «послании» Порошенко на пресс-конференции Путина

    20:04  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:04  14 Декабря 2017
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    Экс-депутат Рады рассказал о «послании» Порошенко на пресс-конференции Путина

    Киев, 14 декабря. Украинский журналист Роман Цымбалюк, выступая на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, представлял не свою страну, а лично президента Украины Петра Порошенко, уверен бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

    По его словам, если бы представитель украинских СМИ действительно заботился об интересах своего отечества, он бы не стал ограничиваться критикой, а призвал Москву вместе искать пути выхода их кризиса. Однако Цымбалюк занял позицию Порошенко, который совершенно не настроен на мирное урегулирования конфликта в Донбассе.

    Экс-депутат Рады рассказал о «послании» Порошенко на пресс-конференции Путина

    «Ему нужно было от имени украинской власти напакостить вопросом. Ответ был как послание. Роман выступал как защитник Порошенко, этой хунты и вопрос задан был от имени Порошенко. Он как бы говорил, что стоять будет насмерть», — пишет Олейник в Facebook.

    Политик уверен, что мир на Украине не наступит до тех пор, пока страна не научится договариваться. И если действующая украинская власть не будет делать попыток договориться, это сделает кто-то другой.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #путин #москва #пресс-конференция #олейник #цымбалюк
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