Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска
Происшествия
СМИ назвали имя передавшего 2 млн долларов на «взятку» Улюкаеву
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СМИ назвали имя передавшего 2 млн долларов на «взятку» Улюкаеву

    20:10  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:10  14 Декабря 2017
    37

    СМИ назвали имя передавшего 2 млн долларов на «взятку» Улюкаеву

    Москва, 14 декабря. Два миллиона долларов для проведения оперативного эксперимента, в ходе которого был задержан экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, предоставил некий Валерий Александрович Михайлов. Об этом говорится в показаниях генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) Олега Феоктистова.

    Согласно предварительной информации, среди аффилированных с нефтегазовой компанией «Роснефть» лиц Валерия Александровича Михайлова нет. Однако в базе «СПАРК-Интерфакс» фигурирует Валерий Михайлов, который является членом совета директоров «Белорусского УПНП И КРС». Он также работал в структурах «Роснефти».

    «Михайлов уволился из структур «Роснефти» летом 2016 года», — отметил источник издания РБК.

    Однако сам Валерий Михайлов отказался давать комментарии.

    Напомним, экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #роснефть #улюкаев #сечин
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть