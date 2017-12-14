СМИ назвали имя передавшего 2 млн долларов на «взятку» Улюкаеву
Москва, 14 декабря. Два миллиона долларов для проведения оперативного эксперимента, в ходе которого был задержан экс-министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев, предоставил некий Валерий Александрович Михайлов. Об этом говорится в показаниях генерала Федеральной службы безопасности (ФСБ) Олега Феоктистова.
Согласно предварительной информации, среди аффилированных с нефтегазовой компанией «Роснефть» лиц Валерия Александровича Михайлова нет. Однако в базе «СПАРК-Интерфакс» фигурирует Валерий Михайлов, который является членом совета директоров «Белорусского УПНП И КРС». Он также работал в структурах «Роснефти».
«Михайлов уволился из структур «Роснефти» летом 2016 года», — отметил источник издания РБК.
Однако сам Валерий Михайлов отказался давать комментарии.
Напомним, экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев обвиняется в получении взятки в размере двух миллионов долларов от главного исполнительного директора компании «Роснефть» Игоря Сечина.