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Политика
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Политика
Яровая прокомментировала слова Путина о «десятках саакашвили» в России
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    Яровая прокомментировала слова Путина о «десятках саакашвили» в России

    20:27  14 Декабря 2017  /обновлено: 20:27  14 Декабря 2017
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    Яровая о Саакашвили: «Если бы прыгнул, всем было бы легче»

    Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», где обсуждали состоявшуюся в четверг пресс-конференцию Владимира Путина, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разделила точку зрения президента России на украинские события.

    «Не приведи Господь, чтобы в нашей стране политиками были те, кто сегодня, как в Украине, бегают, устраивают маски-шоу, залезают на крыши. И фактически им совершенно все равно, что будет с украинским народом», — сказала Ирина Яровая, отметив ироничность и в то же время серьезность президента России Владимира Путина, когда он говорит о происходящем на Украине.

    Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил о недопустимости повторения украинского сценария в России. Президент выразил уверенность, что россияне не хотят жить от майдана к майдану и не желают, чтобы «по улицам бегали десятки таких саакашвили», пишет «Газета.ru».

    Автор: Марина Степанова
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