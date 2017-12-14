Яровая прокомментировала слова Путина о «десятках саакашвили» в России

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», где обсуждали состоявшуюся в четверг пресс-конференцию Владимира Путина, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разделила точку зрения президента России на украинские события.

«Не приведи Господь, чтобы в нашей стране политиками были те, кто сегодня, как в Украине, бегают, устраивают маски-шоу, залезают на крыши. И фактически им совершенно все равно, что будет с украинским народом», — сказала Ирина Яровая, отметив ироничность и в то же время серьезность президента России Владимира Путина, когда он говорит о происходящем на Украине.

Напомним, в ходе пресс-конференции Владимир Путин заявил о недопустимости повторения украинского сценария в России. Президент выразил уверенность, что россияне не хотят жить от майдана к майдану и не желают, чтобы «по улицам бегали десятки таких саакашвили», пишет «Газета.ru».