Пресс-конференция Владимира Путина: шесть главных вопросов и один курьез

В медиа-арсенале президента России Владимира Путина, как известно, есть три «орудия главного калибра»: федеральное послание, большая пресс-конференция и «горячая линия», которые «работают по площадям» примерно раз в год. Даже в предвыборный.

Причем законодательно оформлен только первый из этих форматов, федеральное послание, которое отдельно прописано в пункте «е» 84-й статьи Конституции РФ, согласно которому «Президент Российской Федерации… обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». Все остальное — добровольный выбор главы нашего государства.

Борис Ельцин, например, никаких ежегодных пресс-конференций и «горячих линий» не проводил, предпочитая «работать с документами» и «принимать в Кремле». А Дмитрий Медведев, используя формат пресс-конференций в свободном режиме, «горячими линиями» население не баловал.

Владимир Путин же считает необходимым прямой контакт не только с тремя ветвями власти (федеральное послание) и «четвертой властью» (прессой), но и с населением, которое, согласно Конституции, признается источником любой власти на территории Российской Федерации.

Но сегодня было президентское сафари с «акулами пера».

«Акул», кстати, зарегистрировалось в количестве 1640 человек — на 140 больше, чем в 2016 году, и длилось это сафари 3 часа 40 минут вместо прошлогодних 3 часов 20 минут.

Из увиденного и услышанного за время пресс-конференции можно выделить несколько знаковых моментов.

Момент первый: самовыдвижение Путина

Отвечая на вопрос старожила «кремлевского пула» Андрея Колесникова из «Коммерсанта», Путин сообщил, что пойдет на выборы 2018 года как самовыдвиженец, а глава его избирательного штаба еще не назначен. И, наверное, это правильное решение в условиях, когда рейтинг поддержки действующего президента РФ не опускается ниже 75–80%, что является недостижимым уровнем для любой политической структуры. Даже «Единая Россия» может рассчитывать на поддержку только 35–40% избирателей, при этом минимум две трети из них будут голосовать за «медведей» только потому, что те считаются «путинской» партией.

Но в целом — это весьма тревожный сигнал для российского общества, свидетельствующий о развале его внутренней идейно-политической структуры. Нет, мы знаем — и знаем на собственном опыте, что «Путин всегда прав», а поэтому надо делать, «как Путин скажет», однако системные уязвимости и риски при таком режиме деятельности возрастают кратно.

Альтернативы же нет и не предвидится — а это гораздо опаснее пресловутого «ручного управления» как такового.

Момент второй: внешнеполитический

Среди представителей иностранных масс-медиа, которым было предоставлено право задать вопрос российскому президенту, полностью, «как класс», отсутствовали европейские журналисты. США, Китай, Казахстан, Афганистан, Польша, даже Украина с иракскими курдами — это пожалуйста, а вот из «старого» ЕС: ни Великобритании, ни Германии, ни Франции, ни Италии, ни Испании, —— никого.

«Совпадение? — риторически вопрошал себя в подобных ситуациях Дмитрий Киселев и сам же отвечал: — Не думаю!»

Но Европа сегодня не «в игноре» у России — она «в карантине». Пресс-конференция Путина дала понять, что Россия без Европы может обойтись, и предложила задуматься Европе: может ли она обойтись без России.

Что же касается американских претензий в адрес Кремля, озвученных представителями ABC и Associated Press, то, уже не сильно стесняя себя в выражениях («Интересные вы ребята… Вы вообще нормальные?»), российский лидер, по сути, обошелся с ними предельно мягко, заявив, что наша страна заинтересована в нормализации отношений с США по всему их спектру, но препятствием здесь являются внутриполитический конфликт в самой Америке и привычка недавнего «глобального лидера» использовать «двойные стандарты» и прочие инструменты подавления, на чем они уже не раз «обожглись», — например, в КНДР.

Момент третий: украинский

Сцена с представителем «незалежной свидомости» Романом Цымбалюком была разыграна по всем правилам школы Станиславского. Путин как будто невзначай спровоцировал специального корреспондента УНИАН в РФ сравнением Украины с Башкирией, то есть с «национальным» субъектом Российской Федерации, чем вызвал настоящий истерический взрыв со стороны пана Цымбалюка.

Там было все: и буряты (видимо, те самые — из знаменитой конно-водолазной бригады ГРУ МО РФ), и «резня Российской армией мирного населения Донбасса», и тень Гаагского трибунала, и чего там только не было…

В ответ «свидомит» получил вежливое заверение в том, что он говорит по-русски без малейшего акцента (еще бы — ведь родился и вырос в одной стране с президентом РФ, как и все украинцы старше 40 лет. — В.В.), а нынешние политические противоречия между двумя частями одного народа рано или поздно будут преодолены — разумеется, после того, как на Украине завершится вызванная государственным переворотом в феврале 2014 года гражданская война.

Момент четвертый: спортивно-олимпийский

Из сказанного Путиным по этому поводу можно вывести весьма сенсационное, по сути своей, предположение о том, что в мировом спорте, включая олимпийское движение, многие годы действовали определенные договоренности, делившие «сферы влияния» между спортивными державами — своего рода «картельный джентльменский договор», который был нарушен по политическим мотивам — и нарушен западными «партнерами».

Иначе слова президента РФ о том, что он «знает, кто ошибся с Родченковым», который лично «таскал допинги» из США и Канады через российскую границу, но «что теперь об этом говорить?», — истолковать чрезвычайно сложно.

Во всяком случае, эта гипотеза способна дать непротиворечивое объяснение всем событиям, связанным с «делом ВАДА–МОК», включая позицию Олимпийского комитета России и обращение отечественных спортсменов в гражданские зарубежные суды против спортивных чиновников.

Момент пятый: сирийский

Этот момент важен тем, что Путин на пресс-конференции практически обошел его стороной, хотя здесь победа России вроде бы не только очевидна и бесспорна, но и беспрецедентна.

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Причиной тому может быть один-единственный момент: что «большая ближневосточная игра» далеко не закончена, а урегулирование сирийского конфликта является прологом к реализации куда более масштабных планов, распространяющихся на зону Суэцкого канала и бассейн Средиземного моря (российские военные базы в Египте и Судане, участие в урегулировании ливийского конфликта и т.д.).

Момент шестой: оппозиционный

Вопросы, заданные такими знаковыми фигурами, как Ксения Собчак (телеканал «Дождь») и Татьяна Фельгенгауэр (радио «Эхо Москвы»), были призваны наглядно продемонстрировать, что современная Россия — далеко не «путинский ГУЛАГ», как это сегодня пытаются представить на Западе, а достаточно открытое и готовое к диалогу на всех уровнях общество.

Иной вопрос, что у оппозиции действующему президенту РФ нет никакой позитивной программы государственного и общественного развития. «Против всех!» — это, что ли, ваша позитивная программа?» — саркастически поинтересовался Путин у Собчак, парируя обвинения своей «приемной дочери» в том, что «власть боится оппозиционеров», а потому быть таковым в современной России опасно: «или убьют, или посадят». Видимо, поэтому Алексею Навальному, которого Путин назвал «персонажем типа Саакашвили», четырежды (!) в судебном порядке давали условные сроки?

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Но — должен специально это отметить — на первом телеканале, по которому лично я наблюдал трансляцию путинской пресс-конференции, давались цифры ссылок на нее в социальных сетях. И ссылки эти были такими: «Одноклассники» — 12712, «Фейсбук» — 2404, «ВКонтакте» — 18. Учитывая специфику данных социальных сетей, можно сказать, что современная российская молодежь имеет совершенно иные интересы и ценности, чем люди старшего поколения, целиком и полностью поддерживающие Владимира Владимировича. И через шесть лет это неизбежно станет проблемой российской внутренней политики, решать которую нужно начинать уже сегодня.

...И один организационный казус

Если с «журналисткой» Собчак все более или менее ясно, то присутствие на пресс-конференции вместо «акул пера» совсем других представителей российской политической и экономической «фауны», включая директора Мурманского рыбокомбината Михаила Зуба и лидера общественного движения «За жизнь!» Сергея Чеснакова, вызывает серьезные вопросы. Как сказала девочка-«псевдо-нефть» из Нижневартовска: «Сегодня здесь все хитрят!»

Но, если такое происходит, то вопросы вызывает либо уровень компетенции службы безопасности, призванной все-таки проверять личности аккредитуемых журналистов, либо реальные критерии отбора участников данного мероприятия. И то, и другое — признаки определенного развала в работе органов государственной власти, которые, если на них не обращать внимание и не устранять, могут привести не к анекдотическим, а к куда более серьезным последствиям.