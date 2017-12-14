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«Больно за Украину»: в Киеве прокомментировали запрет сериала «Сваты»
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    «Больно за Украину»: в Киеве прокомментировали запрет сериала «Сваты»

    21:47  14 Декабря 2017  /обновлено: 21:48  14 Декабря 2017
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    «Больно за Украину»: в Киеве прокомментировали запрет сериала «Сваты»

    Киев, 14 декабря. Украинская актриса и телеведущая Наталья Сумская прокомментировала запрет  сериал «Сваты» на Украине.

    В ноябре Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову сроком на три года, который играл в «Сватах» одну из главных ролей. Причиной данного решения послужило заявление Добронравова о том, что «Крым должен был вернуться в состав России».

    «Мне жаль, мне больно за Украину, за то, что тот артист разглагольствует где-то в интернете, куда его ссылали, что он имел в виду и чей кусок земли ему лучше», — сказала Сумская.

    Она также добавила, что больше не желает встречаться с Федором Добронравовым.

    В апреле 2014 года в одном из интервью Добронравов заявил, что Крым является частью России, а его присоединение должно было состояться.

    «Я люблю свою страну и наоборот, считаю, что Крым должен вернуться, как он и вернулся в Россию», — рассказал Добронравов.

    Стоит отметить, что съемки седьмого сезона сериала «Сваты» проходили на территории Белоруссии. Премьера нового сезона была запланирована на весну 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #сваты #добронравов #сумская
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