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Политика
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Украина
Глава МВД Украины обратился к Нацгвардии: Готовьтесь взять под контроль Донбасс
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    Глава МВД Украины обратился к Нацгвардии: Готовьтесь взять под контроль Донбасс

    19:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:30  14 Декабря 2017
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    Глава МВД Украины обратился к Нацгвардии: Готовьтесь взять под контроль Донбасс

    Киев, 14 декабря. Украинские власти призвали Национальную гвардию быть готовой к тому, чтобы взять под контроль неподконтрольные Киеву районы Донбасса. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    «Задача Нацгвардии — охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

    Глава МВД Украины обратился к Нацгвардии: Готовьтесь взять под контроль Донбасс

    Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась после того, как украинская армия захватила несколько населенных пунктов в демилитаризованной зоне, нарушив тем самым минские соглашения, которые обязывают стороны прекратить огонь и отвести силы от линии разграничения. Действия Киева, тем не менее, находят поддержку на Западе. Накануне Канада сняла ограничения на поставку летального оружия Украине.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #донбасс #украина #аваков #нацгвардия
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