Глава МВД Украины обратился к Нацгвардии: Готовьтесь взять под контроль Донбасс

Киев, 14 декабря. Украинские власти призвали Национальную гвардию быть готовой к тому, чтобы взять под контроль неподконтрольные Киеву районы Донбасса. Об этом в четверг заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«Задача Нацгвардии — охранять права и свободы граждан, обеспечивать общественный порядок и пресекать незаконную деятельность. Они также должны быть готовы взять под контроль ситуацию на временно оккупированных территориях в рамках мирного плана по деоккупации», — приводит слова Авакова пресс-служба МВД.

Напомним, что ситуация в Донбассе обострилась после того, как украинская армия захватила несколько населенных пунктов в демилитаризованной зоне, нарушив тем самым минские соглашения, которые обязывают стороны прекратить огонь и отвести силы от линии разграничения. Действия Киева, тем не менее, находят поддержку на Западе. Накануне Канада сняла ограничения на поставку летального оружия Украине.