Путин ведет переговоры с Западом как победитель: Bloomberg рассказал о нарушенном обещании Горбачеву

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи The Story Behind Putin's Mistrust of the West («История недоверия Путина к Западу»), опубликованной информационным агентством Bloomberg.

Нынешние действия России на международной арене во многом определяются одним решающим моментом в новейшей истории: убежденностью в том, что Запад нарушил свои обещания не расширять НАТО на Восток. Эксперты спорят о том, что именно было обещано, а сама НАТО называет историю о нарушенном обещании «мифом».

Недавно Университет Джорджа Вашингтона решил разобраться в том, что именно было обещано и как. Исследователи собрали и проанализировали все документы, которые были рассекречены за последние годы. Все говорит о том, что высшие должностные лица США, Германии и Великобритании давали Михаил Горбачеву и министру иностранных дел Эдуарду Шеварднадзе заверения в том, что НАТО не будет расширяться в сторону российских границ. В документах четко указывается, что западные политики говорили об экспансии на страны Восточной Европы, а не только на территорию Восточной Германии.

Эти заверения так и не были зарегистрированы на бумаге, но из всего этого можно понять, какие выводы сделал для себя президент РФ Владимир Путин.

Именно министр иностранных дел Германии Ганс-Дитрих Геншер получил согласие Советов на воссоединение его страны. Он понимал, что гарантия нераспространения НАТО является ключевым условием успеха, и говорил об этом как германской общественности, так и своим союзникам в Великобритании и США. Последние очень хотели удержать целостную Германию в НАТО и не стали возражать.

«Независимая Германия, несомненно, нарастит свой собственный ядерный потенциал. Однако Германии, прочно закрепившейся в новой НАТО, под этим я подразумеваю блок, который в гораздо большей степени является политической организацией, чем военной, независимый потенциал будет не нужен, — сказал госсекретарь США Джеймс Бейкер Шеварднадзе 9 февраля. — Здесь, конечно, должны быть железные гарантии того, что юрисдикция и силы НАТО не будут продвигаться на Восток. И это должно быть сделано таким образом, чтобы восточные соседи Германии тоже были довольны».

В тот же день он сказал то же самое Горбачеву: «Если мы сохраняем присутствие Германии в НАТО, то расширения сил НАТО на Восток не будет ни на один дюйм». Это, по его словам, было уступкой Запада в обмен на сохранение Германии в НАТО. Горбачев ответил, что, в любом случае, «расширение зоны НАТО неприемлемо».

«Мы согласны с этим», — ответил Бейкер.

В марте 1991 года, через полгода после того, как Германия стала единой страной, премьер-министр Великобритании Джон Мейджор также заверил министра обороны СССР Дмитрия Язова, что НАТО не будет расширяться на Восток. Генеральный секретарь НАТО Манфред Вернер заверил российскую делегацию, что 13 из 16 членов НАТО не хотят расширения альянса, в том числе и сам Вернер.

Однако никакого конкретного соглашения подписано не было, главным образом потому, что СССР был практически банкротом, нуждался в помощи, которую Германия предлагала в обмен на согласие на объединение, и в целом зависел от западных кредитов. Он был не в состоянии требовать что-либо от Запада.

Это возвращает нас к стилю и мировоззрению Путина. Он явно внимательно изучал соответствующие советские документы с 1990 и 1991 годов. В своем знаменитом выступлении 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности он цитировал слова Вернера о «нерасширении». И он сейчас ведет переговоры с Западом так, как Запад вел переговоры с Советами в то время — как победитель.

Именно поэтому не складывается сотрудничество между Россией и Западом. Более того, маловероятно, что преемник Путина просто забудет эту историю. Она уже заложена в ДНК российского правительства.