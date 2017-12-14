Путин пользуется абсолютной поддержкой крымчан – Аксенов
Москва, 14 декабря. Президента РФ Владимира Путина поддерживает абсолютное большинство крымчан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя заявление российского лидера о том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, сделанное во время большой пресс-конференции в четверг. По словам Аксенова, в российском Крыму есть то, чего не было в украинском.
Аксенов отметил, что Путин раскрыл журналистам одну из главных интриг, объявив, что пойдет на выборы, опираясь на широкую поддержку народа. По словам главы республики, Путин «пользуется абсолютной поддержкой крымчан».
«В российском Крыму есть то, чего не было в Крыму украинском: свобода, безопасность и уверенность в завтрашнем дне», — написал Аксенов в Facebook.