Путин пользуется абсолютной поддержкой крымчан – Аксенов

Москва, 14 декабря. Президента РФ Владимира Путина поддерживает абсолютное большинство крымчан. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя заявление российского лидера о том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, сделанное во время большой пресс-конференции в четверг. По словам Аксенова, в российском Крыму есть то, чего не было в украинском.

Аксенов отметил, что Путин раскрыл журналистам одну из главных интриг, объявив, что пойдет на выборы, опираясь на широкую поддержку народа. По словам главы республики, Путин «пользуется абсолютной поддержкой крымчан».