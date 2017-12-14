Путин: Мы гордимся успехами российских военных в Сирии

Москва, 14 декабря. Россия гордится своими защитниками. Об этом заявил в четверг глава государства Владимир Путин.

«Гордимся теми, кто в наши дни защищает Россию, безопасность наших граждан. Именно так – мужественно, четко, профессионально – действовали российские военнослужащие в Сирии. Они выполнили поставленные задачи. Вместе с сирийской армией они разгромили крупнейшую организованную группировку террористов», — подчеркнул российский лидер в своем выступлении на приеме в честь Дня героев Отечества.

По словам президента РФ, сейчас открывается дорога для политического урегулирования конфликта на территории Сирийской Арабской Республики и возрождения страны.

Напомним, ранее представители делегации правительства САР на переговорах в Женеве назвали Москву главным союзником Дамаска в борьбе с террористами.