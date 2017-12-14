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Политика
Сирия передала более 20 документов де Мистуре — глава делегации Дамаска
Политика
Путин: Мы гордимся успехами российских военных в Сирии
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    Путин: Мы гордимся успехами российских военных в Сирии

    19:23  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:23  14 Декабря 2017
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    Путин: Мы гордимся успехами российских военных в Сирии

    Москва, 14 декабря. Россия гордится своими защитниками. Об этом заявил в четверг глава государства Владимир Путин.

    «Гордимся теми, кто в наши дни защищает Россию, безопасность наших граждан. Именно так – мужественно, четко, профессионально – действовали российские военнослужащие в Сирии. Они выполнили поставленные задачи. Вместе с сирийской армией они разгромили крупнейшую организованную группировку террористов», — подчеркнул российский лидер в своем выступлении на приеме в честь Дня героев Отечества.

    По словам президента РФ, сейчас открывается дорога для политического урегулирования конфликта на территории Сирийской Арабской Республики и возрождения страны.

    Напомним, ранее представители делегации правительства САР на переговорах в Женеве назвали Москву главным союзником Дамаска в борьбе с террористами.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #рф
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