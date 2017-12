Российский Су-35 vs американский F-15C: в США заявили об утрате превосходства

Российский Су-35 — самая серьезная угроза для американского F-15, а США утратили превосходство в небе, считает американский аналитик Дейв Маджумдар. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Russia's New Su-35 vs. America's F-15 Eagle: Which Plane Would Win in a Dogfight?» («Российский Су-35 против американского F-15: кто выиграет схватку?»), опубликованной изданием National Interest.

Американский истребитель Boeing F-15C Eagle вот уже почти 40 лет находится на службе ВВС США и, скорее всего, прослужит еще несколько десятилетий. За долгое время эксплуатации F-15 был не раз модернизирован, благодаря чему всегда шел в ногу со временем и был способен отвечать на все актуальные угрозы. Но есть ли сегодня у американского истребителя все необходимое, чтобы доминировать в небе?

Ответ — да, абсолютно. F-15, может быть, и стар, но он по-прежнему остается одним из лучших самолетов-бомбардировщиков в мире. Единственным самолетом, который превосходит F-15, является Lockheed Martin F-22 Raptor, у которого есть некоторые преимущества, но F-15C по-прежнему остается конкурентоспособным, несмотря на то, что о нем говорят производители-конкуренты.

Возможно, самая серьезная угроза, с которой сегодня может столкнуться F-15, — это российский «Сухой» Су-35. В России на этапе разработки находятся и другие, возможно, более опасные самолеты, но они вполне могут оказаться слишком дорогими в производстве и обслуживании, чтобы стать распространенной угрозой. Что же касается Су-35, то сообщается, что Индонезия уже приняла решение о его покупке, и мы знаем, что Китай проводил переговоры о потенциальной сделке.

Су-35 — действительно опасная военная машина, и по многим показателям она соответствует или даже превосходит возможности самых последних модернизированных версий F-15. Что касается кинематических характеристик, то максимальная скорость Су-35 все же немного ниже, чем у F-15C, но российский самолет превосходит своего конкурента по ускорению благодаря своим мощным спаренным двигателям «Сатурн» (Изделие 117С), каждый из которых создает тягу в 14500 кг. Кроме того, если этот самолет имеет относительно небольшую нагрузку, он может сохранять сверхзвуковую скорость без использования форсажных камер.



Конечно, такое ускорение до сверхзвуковой скорости на больших высотах является огромным преимуществом, но F-15C не сильно отстает от конкурента в этом плане. Тем не менее на низких скоростях Су-35 имеет крайне важное преимущество. Он обладает управляемым в трех измерениях вектором тяги и невероятной маневренностью на низких скоростях. Однако, учитывая применение нашлемных систем прицеливания, а также ракет с такими большими углами целеуказания, как у американской AIM-9X и российской Р-73, при близком визуальном контакте такая ситуация приведет к неизбежному «обоюдному уничтожению», о чем говорят многие пилоты. Кроме того, многое будет зависеть от опыта и умений летчика, ну и, конечно же, от его удачи.



Если говорить о больших радиусах действия, то F-15C и F-15E все еще имеют превосходство над Су-35, благодаря их радарам с активной фазированной антенной решеткой. Радары Raytheon APG-63 (v) 3 и APG-82 (v)1, устанавливаемые на обоих американских бомбардировщиках, все еще значительно превосходят по своим возможностям радары с пассивной фазированной антенной решеткой Ирбис–Е, используемые в Су–35. Российский истребитель пока что имеет незначительное преимущество в области пассивных сенсоров, поскольку обладает встроенной инфракрасной оптико-локационной системой поиска и слежения, но F-15 уже в ближайшем будущем получат более совершенную систему поиска и слежения, что поставит преимущество Су-35 под вопрос.

Что касается средств радиоэлектронной борьбы, Су-35С может похвастаться мощной цифровой системой радиоэлектронного подавления с технологией цифрового запоминания, которая способна легко «обмануть» американскую ракету AIM-120 AMRAAM. Хоть эти американские ракеты, вероятно, в конечном итоге и смогут преодолеть защиту российского самолета, понадобится намного больше ракет для уничтожения цели. Су-35 может иметь на своем борту огромный арсенал ракет типа воздух-воздух. F-15 оснащен устаревшей оборонительной электроникой. ВВС США осознают наличие этой проблемы, и именно поэтому сегодня так много внимания уделяется проекту модернизации системы предупреждения для F-15, на которую запланировали потратить около 7,6 миллиарда долларов.



Су-35 и современные модели F-15 сопоставимы, они действительно стоят друг друга, и именно это вызывает беспокойство у руководства ВВС США. Американские летчики привыкли доминировать в любой ситуации на поле боя. Они привыкли обладать решающим технологическим превосходством, но теперь, в случае с Су-35, такого превосходства у них нет, а по некоторым параметрам они даже являются отстающей стороной. Даже полностью модернизированный F-15C, оснащенный новейшим радаром, будет вынужден использовать все свои возможности на сто процентов в борьбе с Су-35. Однако вероятность такого противостояния крайне мала, ведь подобная ситуация означала бы войну между США и Россией, или США против какой-то другой великой державы, как, например, Китай.



Более вероятно то, что F-15 может столкнуться с Су-35, если российский истребитель будет состоять на службе у какого-нибудь деспота из страны третьего мира. Однако пилоты такого государства вряд ли будут обладать необходимой подготовкой, тактикой и опытом, чтобы выиграть бой против американских летчиков, и поэтому реальных шансов на победу у них будет крайне мало. Кроме того, российские истребители, как известно, не отличаются особой надежностью, а если к этому добавить плохо подготовленный персонал и отсутствие запасных частей, то эта страна третьего мира не будет способна поддерживать истребитель в надлежащем состоянии.



Вывод: если F-15 не придется принимать участие в третьей мировой войне, то ВВС США, скорее всего, будут продолжать эксплуатировать этот самолет в течение еще как минимум двух десятилетий. Возможно, того абсолютного непоколебимого преимущества, к которому привыкли ВВС США, уже не будет, но самолет еще долгое время будет оставаться конкурентоспособным в воздушном пространстве.