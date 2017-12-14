Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года

Президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах-2018 как самовыдвиженец Об этом российский лидер сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Путин отметил, что рассчитывает на поддержку его решения со стороны политических сил и граждан. Ряд партий отреагировал на заявление президента. В «Единой России» уже пообещали оказать Путину необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании.

Президент России Владимир Путин рассказал о своей поездке в Сирию По словам президента, поездка готовилась довольно долго. Безопасность обеспечивали летчики ВКС РФ. Они прикрывали президентский борт при вылете, а при заходе на посадку летели ниже, чтобы скрыть его тепловой след, поскольку самолет мог стать целью ЗРК. Путин отметил, что очень благодарен российским летчикам.

Алеппо готовится отпраздновать годовщину освобождения от террористов Цитадель Алеппо — сердце Старого города — долгое время оставалась одной из наиболее горячих точек на карте сирийского конфликта. Здесь неоднократно гремели взрывы — боевики пытались разрушить исторический памятник, в 1986 признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окончательно освободить Алеппо от террористов удалось только при помощи ВКС РФ в декабре 2016 года.