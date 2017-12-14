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Новости Сирии
В Хомсе обезврежены начиненные взрывчаткой автомобили: ФАН публикует фото
Политика
Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года

    Владимир Путин будет участвовать в выборах-2018 как самовыдвиженец. Президент рассказал о своей поездке в Сирию. Алеппо готовится отпраздновать годовщину освобождения от террористов. В Совфеде резко ответили послу США Хантсману на слова о принадлежности Крыма.
    19:30 14 Декабря 2017
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    Президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах-2018 как самовыдвиженец

    Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года

    Об этом российский лидер сообщил в ходе большой ежегодной пресс-конференции. Путин отметил, что рассчитывает на поддержку его решения со стороны политических сил и граждан.
    Ряд партий отреагировал на заявление президента. В «Единой России» уже пообещали оказать Путину необходимую помощь в сборе подписей и мобилизационной кампании.
     

    Президент России Владимир Путин рассказал о своей поездке в Сирию

    Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года

    По словам президента, поездка готовилась довольно долго.
    Безопасность обеспечивали летчики ВКС РФ. Они прикрывали президентский борт при вылете, а при заходе на посадку летели ниже, чтобы скрыть его тепловой след, поскольку самолет мог стать целью ЗРК. Путин отметил, что очень благодарен российским летчикам. 
     

    Алеппо готовится отпраздновать годовщину освобождения от террористов

    Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года

    Цитадель Алеппо — сердце Старого города — долгое время оставалась одной из наиболее горячих точек на карте сирийского конфликта. Здесь неоднократно гремели взрывы — боевики пытались разрушить исторический памятник, в 1986 признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
    Окончательно освободить Алеппо от террористов удалось только при помощи ВКС РФ в декабре 2016 года. 
     

    В Совете Федерации резко ответили послу США в России Джону Хантсману на слова о принадлежности Крыма

    Видеодайджест новостей, вечер 14 декабря 2017 года

    Хантсман заявил, что Крым принадлежит Украине. Это заявление вызвало резкую критику в Совфеде.
    Так, сенатор Сергей Цеков упрекнул власти ЕС и США в том, что они не знают историю Крыма и воспринимают полуостров просто как территорию, не учитывая мнение проживающих там людей.
    «Они не хотят знать настоящей правды о Крыме», — резюмировал сенатор.

     

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