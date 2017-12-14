Джабаров о пресс-конференции президента: «Такого лидера, как Путин, еще не было»

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал Федеральному агентству новостей сегодняшнее выступление Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции.

Выделять какой-то отдельный момент из почти четырехчасового общения главы государства с представителями прессы сенатор не стал, потому что, по его мнению, президент был на высоте «абсолютно во всех вопросах».

«Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин продемонстрировал, что глубоко разбирается во внутренней ситуации в России, знает проблемы, которые существуют у людей. Но меня, как международника, конечно, больше всего интересовала точка зрения президента на внешнеполитические вопросы», — сказал Владимир Джабаров.

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам отметил «интересный» ответ Владимира Путина на «ершистый вопрос» украинского журналиста Романа Цимбалюка.

«С большим достоинством, сдержанно и вежливо президент ответил на вопрос о взаимоотношениях с американским лидером Дональдом Трампом, подчеркнув в очередной раз, что Россия не вмешивается во внутренние дела США. Владимир Путин выразил надежду на развитие наших отношений со странами Евразийского экономического союза. И напомнил, что Россия стала одним из ведущих игроков на Ближнем Востоке, потому что без российского слова ни одна проблема там сейчас не решается. Это большой шаг вперед. Такого сильного лидера, которого все уважают, а кто-то, может, и боится, на моей памяти не было», — сказал сенатор Владимир Джабаров.

Напомним, 14 декабря состоялась 13-я по счету ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Она длилась 3 часа 41 минуту. За это время президенту задали 65 вопросов. В этом году на мероприятие было зарегистрировано рекордное количество российских и иностранных журналистов — 1640 человек.