Дмитрий Саблин: Операция ВКС РФ в Сирии — действительно уникальна

Операция ВКС РФ в Сирии — действительно уникальна, считает депутат Госдумы, руководитель парламентской платформы по связям с Сирийской Арабской Республикой (САР), первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Дмитрий Саблин. В интервью Федеральному агентству новостей он рассказал о своем путешествии по Сирии, гуманитарных миссиях и сирийских детях, которые молятся за Россию.

— Известно, что вы возглавляли нашу парламентскую делегацию в Сирии еще до начала операции (2015 год — встреча с президентом Башаром Асадом и Верховным муфтием Сирии Бадреддином Хасуном). Вам, есть с чем сравнить. Как вы оцениваете итоги года, а также тот эффект, который оказали российские ВКС на стабилизацию обстановки, если сравнить с вашей первой поездкой и той картиной, которую вы наблюдали тогда?

— Я впервые побывал в Сирии в январе 2014 года. В руках боевиков были Хомс, Алеппо и половина Дейр-эз-Зора. Дамаск подвергался ежедневным обстрелам. И даже дети по звуку разрыва могли сказать, чем бьют по городу. Все, кто был в той поездке, помнят глаза сирийских детей. Когда мы зашли в мечеть Омейядов, они нас буквально облепили со всех сторон и пытались нам сказать: «Спасибо, Россия», «Мы любим Россию». Мы видели в храме девочек, которых спасли из детского приюта в монастыре святой Феклы в Маалюле. Они рассказывали, как их прятали в пещере, а потом солдаты выводили их, буквально закрывая своими телами. И эти девочки тоже говорили о том, как любят Россию и молятся за нашу страну.

Когда я был в Сирии в мае 2015 года, боевики «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) только что захватили Пальмиру и показательно казнили в амфитеатре более 200 человек — врачей, медсестер, чиновников. И христиан. Настроение в Дамаске было тяжелым. К осени люди были в отчаянии. Наши соотечественницы, живущие в Дамаске, говорили, что люди начинали бежать из города. А им некуда было бежать.

Начало операции российских ВКС остановило победное шествие террористов и, если называть вещи своими именами, спасло Сирию и сирийцев. Взгляните на карту — все крупные города, кроме Идлиба, освобождены от террористов. В Идлибе сидит не ИГИЛ, это боевики другого сорта. Этот вопрос сирийской армии и сирийским политикам тоже предстоит решать. Но главная задача была выполнена.

— Кто из сирийского руководства оказывал содействие нашим гуманитарным миссиям? Кого можно выделить? Какова была роль сирийского парламента?

— Нам оказывал содействие и президент Башар Асад, и члены его правительства. С радостью встречали представители христианских конфессий Сирии.

Конечно, мы работаем в тесном взаимодействии с коллегами депутатами, которые делают все, чтобы помочь своей стране. Усама Мустафа, который возглавляет в Народном Совете САР группу по дружбе с парламентом России, организовывал оборону пригородов Дамаска, готовил и вооружал отряды добровольцев, помогал беженцам.

Особенно хотел бы назвать имя Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дина Хассуна, главу сирийских суннитов, человека, которого я, православный русский, с гордостью называю своим другом.

Это человек, обладающий фантастической харизмой, мастерски владеющий словом, бесконечно преданный народу Сирии. За свою позицию он стал мишенью для выстрелов боевиков и санкций цивилизованного Запада. Террористы убили его младшего сына-студента, чтобы заставить отказаться от поддержки легитимной власти. Он сказал, что прощает убийц, но просит их сложить оружие и не проливать кровь сирийцев. Муфтий Хассун часто приезжает в Россию. Обращаясь к нам, он повторяет: «Берегите Россию. Россия — единственная страна, которая в состоянии сохранить справедливость в мире».

— Что принесла Россия миру? Нет ли впечатления, что подобная войсковая и антитеррористическая операция проводится впервые в мировой истории военного искусства (если принять во внимание «адресную» работу ВКС, организацию гуманитарных коридоров, нормализацию статуса вчерашних боевиков (не ИГ) восстановление страны и так далее)?

— То, что сделали ВКС РФ — это действительно уникальная операция. Наша армия показала в Сирии, что она сохранила свои лучшие традиции и владеет искусством побеждать — причем ограниченными силами. Творческий подход командующих группировкой Александра Дворникова, Андрея Картаполова, Александра Журавлева, Сергея Суровикина, способность выполнить сложнейшие задачи наших генералов, офицеров и солдат будут изучать в военных академиях, этот опыт послужит повышению боеспособности Вооруженных сил РФ.

И самое главное, президент Владимир Путин сказал в начале сирийской операции: «Если бы мы позволили «схомячить» Сирию, то тысячи людей, которые там орудуют с автоматами Калашникова, были бы на нашей территории. Защита нашей страны от терроризма на дальних подступах — единственно верное решение». Для меня это очевидно.

1 Организация запрещена на территории РФ.