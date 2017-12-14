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Общество
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Украина
Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев
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    Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев

    19:07  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:07  14 Декабря 2017
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    Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев

    Киев, 14 декабря. Президент РФ Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию в Москве. Она продлилась три часа и сорок минут. Мероприятие вызвало ажиотаж среди украинских телезрителей. 

    Об этом поведал один из украинцев, признавшийся в соцсетях, что во время пресс-конференции «ходил по району и смотрел в окошки, кто смотрит Путина». «Вначале решили для упрощения записывать домами, но по ходу придется улицами записывать», — заметил он.

     

    Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев

    Свой вопрос лидеру России успел задать и местный журналист Роман Цымбалюк. Агрессивное поведение корреспондента агентства УНИАН, попытавшегося устроить провокацию, вызвало противоречивую реакцию его сограждан.  Некоторые из них назвали действия Цымбалюка «хамством».

    Кроме того, украинцы со смехом констатировали, что Цымбалюк, уже не первый раз приезжающий на это мероприятие, каждый раз «получает леща» от главы российского государства. При этом пользователи предположили, что вопросы Цымбалюку пишет СБУ.

    Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев

    Заметили украинские блогеры, что Цымбалюк «откровенно хамил», удивившись, что в ответ корреспондент получил «сдержанный ответ».

    Одного из украинцев заинтересовал внешний вид Цымбалюка. В комментариях на его странице в Facebook он спросил у него, почему тот был одет не в вышиванку. «Роман, почему вы не в вышиванке? Вы что не патриот?», — с сарказмом написал он.

    Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев

    Обсудили жители Украины и слова Владимира Путина о бывшем губернаторе Одесской области Михаила Саакашвили. Действия опального политика российский президент назвал «плевком в лицо украинского и грузинского народов».

    «Как вы это терпите? Бегает по площадям, кричит, что он украинец. У вас что, нет настоящих украинцев?» - сказал Путин, добавив, что ему жалко смотреть на происходящее и «сердце кровью обливается».

    В частности, один из пользователей не разделил точку зрения российского лидера, заявив, что плевком, по его мнению, является вовсе не Саакашвили, а Петр Порошенко. 

    Ответ Путина на хамство киевского журналиста удивил украинцев

     

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #порошенко #саакашвили #пресс-конференция #украинцы
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