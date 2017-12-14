Сирия: Дамаск обвинил США в обстрелах мирных граждан и прикрытии ИГ

Женева, 14 декабря. МИД Сирии обвинил США в бомбардировке мирных граждан и прикрытии ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом говорится в послании МИД Сирии, которое было направлено в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН.

«Международная коалиция совершила новое ужасное преступление в то время, как сирийская армия и ее союзники достигли успеха в победе над ИГ. Под предлогом того, что самолеты коалиции борются с ИГ, на самом деле они прикрывают отход боевиков в безопасные места и оберегают их», — говорится в послании.

Ранее стало известно, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Атака произошла в ночное время.В результате авианалета погибло не менее 23 человек, большинство из которых оказались женщинами и детьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.