Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Самарской области предложил отправить чиновников на уборку снега
Политика
Сирия: Дамаск обвинил США в обстрелах мирных граждан и прикрытии ИГ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: Дамаск обвинил США в обстрелах мирных граждан и прикрытии ИГ

    18:36  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:03  14 Декабря 2017
    59

    Сирия: Дамаск обвинил США в обстрелах мирных граждан и прикрытии ИГ

    Женева, 14 декабря. МИД Сирии обвинил США в бомбардировке мирных граждан и прикрытии ИГ1 (террористическая группировка, запрещена в РФ). Об этом говорится в послании МИД Сирии, которое было направлено в Совет Безопасности и генеральному секретарю ООН.

    «Международная коалиция совершила новое ужасное преступление в то время, как сирийская армия и ее союзники достигли успеха в победе над ИГ. Под предлогом того, что самолеты коалиции борются с ИГ, на самом деле они прикрывают отход боевиков в безопасные места и оберегают их», — говорится в послании.

    Ранее стало известно, что авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по населенному пункту Эль-Джурзи эш-Шаркия на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Атака произошла в ночное время.В результате авианалета погибло не менее 23 человек, большинство из которых оказались женщинами и детьми.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #иг
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть