Путин никому не дает зарваться — политолог о пресс-конференции президента

Известный российский политолог и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян прокомментировал итоги большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Как заметил Кургинян в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, Путин находятся в замечательной форме.

«Он в очень хорошей форме. Пресс-конференция длилась дольше, потому что он этого захотел. К концу пресс-конференции президент разогрелся, он находился в веселом внутреннем состоянии», — заявил Кургинян.

Также политолог отметил, что Путин будет участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.

«Было сказано принципиально важное, ошеломительное и новое: он избирается не от партии, а самовыдвиженцем. Мы видим, что президент никому не дает зарваться, он сам все решает», — закончил свою мысль Сергей Кургинян.

Напомним, зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал выступление Путина на пресс-конференции речью лидера нации и отметил, что Путин работает на благо граждан России.