«Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

Москва, 14 декабря. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, ставшая уже 13-й по счету, прошла в Москве в четверг. Российские граждане в соцсетях признались, что испытали гордость за своего президента, и заявили, что за все, что сделал лидер страны, «ему памятник нужно ставить».

«Браво!!!» — прокомментировал пресс-конференцию в Twitter Юрий Бондаренко.

Браво!!! — Юрий Бондаренко (@vozvr) December 14, 2017

«Путин — грамотный политик и отличный лидер!» — считает Jacob Rothschild.

«Молодчик Путин. И комментарии не нужны», — прокомментировал пресс-конференцию Сергей Громов.

«Мне кажется, что Путин просто обречен победить (на выборах — прим. ФАН). Потому что он делает достаточно много для этого. И в отличие от многих кандидатов в президенты мало говорит и обещает. А если обещает, то выполняет», — уверен Александр Кириллов.

Пользователи соцсетей вспомнили, «что творилось в стране», до того как Путин стал президентом.

«Он ведь не с 2012-го года у власти, а намного раньше. И если тогда ему было не так трудно работать, то по итогам происходящего с 2013-го и по сей день — ему памятник нужно ставить!» — заявил Александр Черненков.

«Молодец Путин, оторвал Россию от пропасти, в которую 20–25 лет назад страна падала, и ее уже рвали за горло западные цепкие руки», — прокомментировала Elena Multisilta.

«Путин лучший!» — написал в соцсетях Виктор Кубиков.

«Равнодушных нет! — комментируют пользователи. — СМИ всего мира будут потом две недели об этом писать!»

Равнодушными после пресс-конференции Путина не остались и жители Донбасса.

При этом пользователи отметили «безобразное» поведение журналистов: «Поведение журналистов безобразное. Единицы достойных. Горжусь нашим президентом!» — написал один из комментаторов.