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Политика
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Россия
«Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина
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    «Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

    19:28  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:28  14 Декабря 2017
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    «Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

    Москва, 14 декабря. Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, ставшая уже 13-й по счету, прошла в Москве в четверг. Российские граждане в соцсетях признались, что испытали гордость за своего президента, и заявили, что за все, что сделал лидер страны, «ему памятник нужно ставить».

    «Браво!!!» — прокомментировал пресс-конференцию в Twitter Юрий Бондаренко.

    «Путин — грамотный политик и отличный лидер!» — считает Jacob Rothschild.

    «Молодчик Путин. И комментарии не нужны», — прокомментировал пресс-конференцию Сергей Громов.

    «Мне кажется, что Путин просто обречен победить (на выборах — прим. ФАН). Потому что он делает достаточно много для этого. И в отличие от многих кандидатов в президенты мало говорит и обещает. А если обещает, то выполняет», — уверен Александр Кириллов.

    «Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

    Пользователи соцсетей вспомнили, «что творилось в стране», до того как Путин стал президентом.

    «Он ведь не с 2012-го года у власти, а намного раньше. И если тогда ему было не так трудно работать, то по итогам происходящего с 2013-го и по сей день — ему памятник нужно ставить!» — заявил Александр Черненков.

    «Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

    «Молодец Путин, оторвал Россию от пропасти, в которую 20–25 лет назад страна падала, и ее уже рвали за горло западные цепкие руки», — прокомментировала Elena Multisilta.

    «Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

    «Путин лучший!» — написал в соцсетях Виктор Кубиков.

    «Равнодушных нет! — комментируют пользователи. — СМИ всего мира будут потом две недели об этом писать!»

    Равнодушными после пресс-конференции Путина не остались и жители Донбасса.

    «Ему памятник нужно ставить»: россияне поделились впечатлениями от пресс-конференции Путина

    При этом пользователи отметили «безобразное» поведение журналистов: «Поведение журналистов безобразное. Единицы достойных. Горжусь нашим президентом!» — написал один из комментаторов.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #пресс-конференция
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