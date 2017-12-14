За людей не считают: украинские националисты накрыли Донецк шквальным огнем

Донецк, 14 декабря. В последние дни обстановка на линии соприкосновения резко обострилась. Подразделения вооруженных сил Украины наносили артиллерийские удары по прифронтовым населенным пунктам ДНР. Минувшим утром украинские силовики обстреляли жилые кварталы Донецка.

Около 09.00 ВСУ открыли минометный огонь по жилым кварталам Петровского района Донецка. Одна из мин попала в гараж по улице Сафонова, в результате чего загорелся не только сам гараж, но и соседний дом.

«Резко началось, часов в девять утра. У меня крышу, а гараж — это у соседа... Пожарные приехали, потушили», — рассказал хозяин дома.

Несмотря на то, что улица находится достаточно далеко от линии фронта, спокойной жизнь здесь не назовешь. По словам военкора пресс-службы ВС ДНР Михаила Андроника, обстрел Донецка вела так называемая «Украинская добровольческая армия» (УДА), которая состоит из боевиков бывшего «Правого сектора»1 (экстремистская организация, запрещена в РФ).

«Стреляли со стороны Марьинки, вероятнее всего. Туда подразделения УДА недавно по ротации заехали. Они же первые минометы «Молот» тестировали, так что 82-мм у них точно есть. Вот они, похоже, и стреляют. Они же местных жителей за людей не считают» — пояснил Андроник.

Местные жители подтверждают слова военкора ДНР, отмечая, что украинские силовики в последнее время стали чаще наносить артиллерийские удары по западным окраинам Донецка.

«Раньше было тише. А в последнее время опять прилетать начало, видать, у них там замена произошла», — отмечает местная жительница.

В настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе продолжает накаляться, что может привести к новому витку эскалации конфликта в Донбассе.

1 Организация запрещена на территории РФ.