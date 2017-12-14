«Путин — босс»: на Западе высоко оценили пресс-конференцию президента РФ

Москва, 14 декабря. Завершившаяся в Москве пресс-конференция президента РФ Владимира Путина приковала к себе внимание не только россиян, но и многих жителей западных стран, которые активно обсуждают итоги мероприятия в соцсетях.

Так, например, московский корреспондент американского журнала Foreign Policy Эмми Фэррис-Ротман заметила, что имидж российского лидера за год нисколько не изменился. Путин пришел на встречу с журналистами в том же галстуке и с той же кружкой чая, что и в прошлом году.

«Пресс-конференция Путина в 2017 и 2016: найдите разницу (тот же галстук и та же чайная канистра — потрясающе)», — пишет она в Twitter.

#PutinPresser 2017 and 2016: spot the difference (same tie and same tea canister- amazing) pic.twitter.com/8lo4QH8orE — Amie Ferris-Rotman (@Amie_FR) December 14, 2017

Журналисты британского издания «Би-Би-Си» заметили сарказм в ответе Путина на вопрос корреспондента Associated Press, которая спросила, разделяет ли Россия американскую политику санкционного давления на КНДР.

«Путин ответил саркастически, когда репортер AP спросила о санкциях США против КНДР», — отмечают они.

Putin appeared sarcastic when asked by an @AP reporter about US sanctions on #NorthKorea. #PutinPresser pic.twitter.com/VmDGIHkzWu — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) December 14, 2017

А житель Великобритании Адам Мэйдуглас просто заявил, что восхищен Путиным как политическим лидером.

«Российский президент — лучший лидер всех времен. Вы никогда не оцените, что у вас есть, пока не лишитесь этого (он до сих пор лучший)», — комментирует Мэйдуглас в Twitter.

You never know what you've got until its gone ( he's the best so far). — Adam Maydouglas™ (@maydouglas63) December 14, 2017



«Путин — босс! Кто-то на западе будет говорить вам, что Путин злой диктатор, конотролирующий каждое правительство на планете. Это не правда», — откликнулся Рональд М. Пиллэй.

#Putin is BOSS! some in the #west will tell you Putin is an evil dictator, controlling every government on planet earth? That’s not true, #PutinPresser #Russia — Ronald M. Pillay (@RonaldMPillay) December 14, 2017





Напомним, что пресс-конференция Путина длилась на протяжении трех часов сорока минут. За это время глава государства успел ответить на 58 вопросов от российских, китайских, украинских, иракских, британских и американских журналистов. Он также ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак, которая ранее объявила о желании участвовать в президентских выборах, передает «Утро.ру».