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Россия
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Политика
«Путин — босс»: на Западе высоко оценили пресс-конференцию президента РФ
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    «Путин — босс»: на Западе высоко оценили пресс-конференцию президента РФ

    18:51  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  14 Декабря 2017
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    «Путин — босс»: на Западе высоко оценили пресс-конференцию президента РФ

    Москва, 14 декабря. Завершившаяся в Москве пресс-конференция президента РФ Владимира Путина приковала к себе внимание не только россиян, но и многих жителей западных стран, которые активно обсуждают итоги мероприятия в соцсетях.

    Так, например, московский корреспондент американского журнала Foreign Policy Эмми Фэррис-Ротман заметила, что имидж российского лидера за год нисколько не изменился. Путин пришел на встречу с журналистами в том же галстуке и с той же кружкой чая, что и в прошлом году.

    «Пресс-конференция Путина в 2017 и 2016: найдите разницу (тот же галстук и та же чайная канистра — потрясающе)», — пишет она в Twitter.

    Журналисты британского издания «Би-Би-Си» заметили сарказм в ответе Путина на вопрос корреспондента Associated Press, которая спросила, разделяет ли Россия американскую политику санкционного давления на КНДР.

    «Путин — босс»: на Западе высоко оценили пресс-конференцию президента РФ

    «Путин ответил саркастически, когда репортер AP спросила о санкциях США против КНДР», — отмечают они.

    А житель Великобритании Адам Мэйдуглас просто заявил, что восхищен Путиным как политическим лидером.

    «Российский президент — лучший лидер всех времен. Вы никогда не оцените, что у вас есть, пока не лишитесь этого (он до сих пор лучший)», — комментирует Мэйдуглас в Twitter.


    «Путин — босс! Кто-то на западе будет говорить вам, что Путин злой диктатор, конотролирующий каждое правительство на планете. Это не правда», —  откликнулся Рональд М. Пиллэй.


     
    Напомним, что пресс-конференция Путина длилась на протяжении трех часов сорока минут. За это время глава государства успел ответить на 58 вопросов от российских, китайских, украинских, иракских, британских и американских журналистов. Он также ответил на вопрос телеведущей Ксении Собчак, которая ранее объявила о желании участвовать в президентских выборах, передает «Утро.ру».

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сми #пресс-конференция
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