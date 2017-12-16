Курды в Киркуке снимают флаги Ирака

Киркук, 16 декабря. Курдское население на севере Ирака старается избавиться от символики властей Багдада.

В глобальной Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры, как ученики одной из школ в провинции Киркук снимают флаг Ирака. Один из школьников под приветственные крики своих товарищей сдергивает иракский флаг с шеста. Отмечается, что местное население провинции Киркук массово протестует против властей Багдада.

Ранее сообщалось, что после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября текущего года, на котором порядка 93 процентов населения автономии проголосовало за отделение от Ирака, иракские войска вторглись на спорные с курдами территории. Армия Ирака установила контроль над рядом провинций, включая районы Киркук и Туз-Хурмату.

Вторжение иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») привело к тому, что порядка 200 тысяч курдов покинуло регион. В данный момент специальная группа ООН расследует факты военных преступлений, совершенных «Хашд аш-Шааби» в районе Туз-Хурмату.