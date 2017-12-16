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Курды в Киркуке снимают флаги Ирака
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    Курды в Киркуке снимают флаги Ирака

    12:41  16 Декабря 2017  /обновлено: 12:41  16 Декабря 2017
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    Курды в Киркуке снимают флаги Ирака

    Киркук, 16 декабря. Курдское население на севере Ирака старается избавиться от символики властей Багдада.

    В глобальной Сети опубликовано видео, на котором запечатлены кадры, как ученики одной из школ в провинции Киркук снимают флаг Ирака. Один из школьников под приветственные крики своих товарищей сдергивает иракский флаг с шеста. Отмечается, что местное население провинции Киркук массово протестует против властей Багдада.

    Ранее сообщалось, что после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября текущего года, на котором порядка 93 процентов населения автономии проголосовало за отделение от Ирака, иракские войска вторглись на спорные с курдами территории. Армия Ирака установила контроль над рядом провинций, включая районы Киркук и Туз-Хурмату.

    Вторжение иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») привело к тому, что порядка 200 тысяч курдов покинуло регион. В данный момент специальная группа ООН расследует факты военных преступлений, совершенных «Хашд аш-Шааби» в районе Туз-Хурмату.

     

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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