Сирия отреагировала на призыв де Мистуры к России оказать давление на Дамаск

Женева, 14 декабря. Глава делегации правительства Сирийской Арабской Республики на переговорах в Женеве Башар аль-Джаафари раскритиковал действия спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который призвал российскую сторону оказать давление на Дамаск.

Сирийский дипломат напомнил о том, что САР является суверенной страной, а Россия выступает в качестве ее союзника.

«Никто не может оказывать давление на нас. У нас есть союзники, у нас есть друзья и у нас есть люди «на земле», которые воюют с нами… То, что специальный представитель мог по ошибке сказать, не отражает реальность наших отношений с нашими союзниками», — подчеркнул аль-Джаафари.

Напомним, ранее Дамаск обвинил возглавляемую Соединенными Штатами Америки международную коалицию в обстрелах мирных граждан, а также в прикрытии террористов.