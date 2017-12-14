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Политика
Сирия: За делегацией оппозиции стоят те же люди, что за боевиками ИГ
Политика
Сирия отреагировала на призыв де Мистуры к России оказать давление на Дамаск
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    Сирия отреагировала на призыв де Мистуры к России оказать давление на Дамаск

    18:30  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:51  14 Декабря 2017
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    Сирия напомнила де Мистуре о союзнике в лице России

    Женева, 14 декабря. Глава делегации правительства Сирийской Арабской Республики на переговорах в Женеве Башар аль-Джаафари раскритиковал действия спецпредставителя генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, который призвал российскую сторону оказать давление на Дамаск.

    Сирийский дипломат напомнил о том, что САР является суверенной страной, а Россия выступает в качестве ее союзника.

    «Никто не может оказывать давление на нас. У нас есть союзники, у нас есть друзья и у нас есть люди «на земле», которые воюют с нами… То, что специальный представитель мог по ошибке сказать, не отражает реальность наших отношений с нашими союзниками», — подчеркнул аль-Джаафари.

    Напомним, ранее Дамаск обвинил возглавляемую Соединенными Штатами Америки международную коалицию в обстрелах мирных граждан, а также в прикрытии террористов.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #рф
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