Донбасс сегодня: украинский журналист «повесил» на НАТО обстрел Горловки, гаубицы ВСУ «смотрят» на ДНР

Донбасс, 14 декабря. ВСУ продолжают бить по объектам инфраструктуры республик и стягивать технику к линии фронта; луганские пограничники обезвредили схрон украинских диверсантов. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский придумал, как нажиться на войне в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки для республик Донбасса не принесли долгожданного перемирия. Обстановка на фронте накаляется с каждым днем, что подтверждают и представители оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, и ополченцы с передовых. Артиллерия ВСУ в последние недели не оставляет в покое ни позиции защитников Донбасса, ни мирные города.

Тридцать населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись огневой атаке со стороны украинских силовиков. При этом официальный Луганск снова вспоминает, как по городам республики работает артиллерия калибром 152 мм. Огонь велся также из минометов 120 и 82 мм, артиллерийских установок различного калибра, зенитных установок и иного вооружения. Украинская сторона 52 раза нарушила режим тишины.

Представительство ДНР в СЦКК информирует

Накануне ночью из населенного пункта Курдюмовка (Горловский район — прим. ФАН) киевские силовики осуществили прицельный обстрел поселка Гольмовский, выпустив десять артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 30 120-миллиметровых мин. Результатом акта агрессии стало повреждение гольмовских очистных сооружений, Доломитного завода УТЭС и линий электропередач.

В результате обстрела на заводе из строя вышел трансформатор. В итоге пять тысяч жителей поселка остались без электроснабжения и воды. Кроме того, были остановлены четыре котельные. Без тепла остались два детских сада, школа, поликлиника и более семи десятков многоэтажных домов поселка.

Гаубичная батарея нацелена на ДНР

Разведка ДНР на горловском направлении фиксирует факты грубого нарушения минских договоренностей со стороны ВСУ, переброску военной техники и подготовку к активным наступательным действиям.

В районе села Семигорье, что в 10 км от линии соприкосновения, зафиксировано расположение гаубичной батареи систем 2С3 «Акация» калибром 152 мм. Сообщается, что в случае задействования украинскими силовиками данных систем под огнем артиллерии окажется весь Гольмовский, Зайцево и большая часть Горловки.

Кроме того, бригадная артиллерийская группа 128 горно-пехотной бригады ВСУ также держит в секторе обстрела перечисленные населенные пункты. В ДНР серьезно опасаются, что в связи с низким уровнем подготовки корректировщиков огня батальона управления и артразведки группы противника, под ударом могут оказаться жилые кварталы Горловки и прилегающих поселков.

Пограничники ЛНР работают на опережение

Закладку вооружений для украинской ДРГ времен 2014 года нашли и обезвредили пограничники МГБ ЛНР. Схрон для диверсантов находился в селе Ульяновка Ровеньковского района ЛНР. Из схрона изъяли более 40 единиц боеприпасов и оружия: гранатометы РПГ-18, УЗГРМ (модернизированные запалы ручных гранат), ПКМ (пулемет Калашникова), АК-47 (автоматы Калашникова), а также боекомплекты и патроны к ним.

Фантазии украинских «журналистов»

Информационный повод для украинских СМИ создал накануне военный журналист Юрий Бутусов. На своей странице в социальной сети Бутусов сообщил о «неизвестной силе», которая якобы впервые за много месяцев нанесла массированный артудар по позициям «боевиков ДНР» под Горловкой. Более того, журналист утверждает, что это могли быть силы НАТО.

Корреспондент ФАН связался с собственным источником в Минобороны ДНР и попросил прокомментировать данные заявления.

«То, что впервые за несколько месяцев (обстреливаются территории горловского направления — прим. ФАН) — это откровенная ложь. Несмотря на перемирие, практически каждый день наши подразделения подвергаются огневым атакам противника. Что касается войск НАТО, здесь, я думаю, оговорка по Фрейду: украинские журналисты и волонтеры видят, что в составе их формирований воюют профессиональные иностранные наемники из более чем 20 государств, а инструктируют украинских боевиков действительно инструкторы стран — членов Североатлантического Альянса. А само это заявление не более чем попытка самопиара товарища Бутусова, сделанная им, вероятно, в пьяном угаре».

Фейковый обстрел и списание денег

Украинские СМИ со ссылкой на губернатора Донецкой области Павла Жебривского сообщают об обстреле «боевиками ДНР» жилых кварталов подконтрольной Киеву Авдеевки. Сразу отметим, что ни фото-, ни видеодоказательств представлено не было. Также не были озвучены комментарии украинской стороны в СЦКК.

Источник в разведке ДНР сообщил корреспонденту ФАН, что данный «обстрел» является частью спланированной и отработанной Жебривским схемы по личному обогащению на войне. «Разрушения», существующие только на бумаге, списываются на действия ополченцев, чтобы выбить дополнительные средства на восстановление «разрушенных домов и инфраструктуры», а также дополнительные средства по гуманитарным проектам.

Кроме того, как сообщил сегодня замком оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин, согласно информации источников в обладминистрации, ее руководитель Павел Жебривский специально делает вбросы в украинские СМИ для обоснования денежных запросов и их списания бюджетных средств. А всего за истекший квартал из госбюджета Украины похищено более 15 миллионов гривен (более 32 миллионов рублей — прим. ФАН).