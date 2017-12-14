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Общество
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Новороссия
Донбасс сегодня: украинский журналист «повесил» на НАТО обстрел Горловки, гаубицы ВСУ смотрят на ДНР
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    Донбасс сегодня: украинский журналист «повесил» на НАТО обстрел Горловки, гаубицы ВСУ смотрят на ДНР

    19:01  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  14 Декабря 2017
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    Донбасс сегодня: украинский журналист «повесил» на НАТО обстрел Горловки, гаубицы ВСУ «смотрят» на ДНР

    Донбасс, 14 декабря. ВСУ продолжают бить по объектам инфраструктуры республик и стягивать технику к линии фронта; луганские пограничники обезвредили схрон украинских диверсантов. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский придумал, как нажиться на войне в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Минувшие сутки для республик Донбасса не принесли долгожданного перемирия. Обстановка на фронте накаляется с каждым днем, что подтверждают и представители оборонных ведомств Донецкой и Луганской народных республик, и ополченцы с передовых. Артиллерия ВСУ в последние недели не оставляет в покое ни позиции защитников Донбасса, ни мирные города.

    Тридцать населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись огневой атаке со стороны украинских силовиков. При этом официальный Луганск снова вспоминает, как по городам республики работает артиллерия калибром 152 мм. Огонь велся также из минометов 120 и 82 мм, артиллерийских установок различного калибра, зенитных установок и иного вооружения. Украинская сторона 52 раза нарушила режим тишины.

    Оперативная обстановка

    Представительство ДНР в СЦКК информирует

    Накануне ночью из населенного пункта Курдюмовка (Горловский район — прим. ФАН) киевские силовики осуществили прицельный обстрел поселка Гольмовский, выпустив десять артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 30 120-миллиметровых мин. Результатом акта агрессии стало повреждение гольмовских очистных сооружений, Доломитного завода УТЭС и линий электропередач.

    В результате обстрела на заводе из строя вышел трансформатор. В итоге пять тысяч жителей поселка остались без электроснабжения и воды. Кроме того, были остановлены четыре котельные. Без тепла остались два детских сада, школа, поликлиника и более семи десятков многоэтажных домов поселка.

    Гаубичная батарея нацелена на ДНР

    Разведка ДНР на горловском направлении фиксирует факты грубого нарушения минских договоренностей со стороны ВСУ, переброску военной техники и подготовку к активным наступательным действиям.

    В районе села Семигорье, что в 10 км от линии соприкосновения, зафиксировано расположение гаубичной батареи систем 2С3 «Акация» калибром 152 мм. Сообщается, что в случае задействования украинскими силовиками данных систем под огнем артиллерии окажется весь Гольмовский, Зайцево и большая часть Горловки.

    Кроме того, бригадная артиллерийская группа 128 горно-пехотной бригады ВСУ также держит в секторе обстрела перечисленные населенные пункты. В ДНР серьезно опасаются, что в связи с низким уровнем подготовки корректировщиков огня батальона управления и артразведки группы противника, под ударом могут оказаться жилые кварталы Горловки и прилегающих поселков. 

    Гаубичная батарея нацелена на ДНР

    Пограничники ЛНР работают на опережение

    Закладку вооружений для украинской ДРГ времен 2014 года нашли и обезвредили пограничники МГБ ЛНР. Схрон для диверсантов находился в селе Ульяновка Ровеньковского района ЛНР. Из схрона изъяли более 40 единиц боеприпасов и оружия: гранатометы РПГ-18, УЗГРМ (модернизированные запалы ручных гранат), ПКМ (пулемет Калашникова), АК-47 (автоматы Калашникова), а также боекомплекты и патроны к ним.

    Фантазии украинских «журналистов»

    Информационный повод для украинских СМИ создал накануне военный журналист Юрий Бутусов. На своей странице в социальной сети Бутусов сообщил о «неизвестной силе», которая якобы впервые за много месяцев нанесла массированный артудар по позициям «боевиков ДНР» под Горловкой. Более того, журналист утверждает, что это могли быть силы НАТО.

    Украинский журналист считает, что НАТО могла обстрелять позиции ДНР под Горловкой

    Корреспондент ФАН связался с собственным источником в Минобороны ДНР и попросил прокомментировать данные заявления.

    «То, что впервые за несколько месяцев (обстреливаются территории горловского направления — прим. ФАН) — это откровенная ложь. Несмотря на перемирие, практически каждый день наши подразделения подвергаются огневым атакам противника. Что касается войск НАТО, здесь, я думаю, оговорка по Фрейду: украинские журналисты и волонтеры видят, что в составе их формирований воюют профессиональные иностранные наемники из более чем 20 государств, а инструктируют украинских боевиков действительно инструкторы стран — членов Североатлантического Альянса. А само это заявление не более чем попытка самопиара товарища Бутусова, сделанная им, вероятно, в пьяном угаре».

    Фантазии «журналистов»

    Фейковый обстрел и списание денег

    Украинские СМИ со ссылкой на губернатора Донецкой области Павла Жебривского сообщают об обстреле «боевиками ДНР» жилых кварталов подконтрольной Киеву Авдеевки. Сразу отметим, что ни фото-, ни видеодоказательств представлено не было. Также не были озвучены комментарии украинской стороны в СЦКК.

    Источник в разведке ДНР сообщил корреспонденту ФАН, что данный «обстрел» является частью спланированной и отработанной Жебривским схемы по личному обогащению на войне. «Разрушения», существующие только на бумаге, списываются на действия ополченцев, чтобы выбить дополнительные средства на восстановление «разрушенных домов и инфраструктуры», а также дополнительные средства по гуманитарным проектам.

    Кроме того, как сообщил сегодня замком оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин, согласно информации источников в обладминистрации, ее руководитель Павел Жебривский специально делает вбросы в украинские СМИ для обоснования денежных запросов и их списания бюджетных средств. А всего за истекший квартал из госбюджета Украины похищено более 15 миллионов гривен (более 32 миллионов рублей — прим. ФАН).

    Схемы реализации бюджетных денег Жебривским

    Автор: Николай Романенко
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