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На Кубке мира по сноуборду в Италии перепутали гимн России
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    На Кубке мира по сноуборду в Италии перепутали гимн России

    19:00  14 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  14 Декабря 2017
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    На Кубке мира по сноуборду в Италии перепутали гимн России

    Москва, 14 декабря. Во время награждения российского спортсмена Андрея Соболева на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии произошел конфуз с гимном РФ. Об этом рассказал журналистам глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

    «Во время награждения Соболева был один момент — врубили гимн, но заиграла непонятная музыка, точно не наш гимн. Это не заговор, конечно — просто ошибка. Мы общаемся с директоратом, у нас хорошие отношения», — цитирует слова спортивного функционера ТАСС.

    Как отметил Тихомиров, в следующий раз организаторы мероприятия не допустят подобной ошибки.

    Напомним, ранее стало известно о том, что россиянин Андрей Соболев одержал победу в дисциплине параллельный гигантский слалом. Второе место занял швейцарец Невин Галмарини. На третьей позиции закрепился швейцарский сноубордист Дарио Кавиецель.

    Автор: Алексей Громов
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