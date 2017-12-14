На Кубке мира по сноуборду в Италии перепутали гимн России

Москва, 14 декабря. Во время награждения российского спортсмена Андрея Соболева на этапе Кубка мира по сноуборду в Италии произошел конфуз с гимном РФ. Об этом рассказал журналистам глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

«Во время награждения Соболева был один момент — врубили гимн, но заиграла непонятная музыка, точно не наш гимн. Это не заговор, конечно — просто ошибка. Мы общаемся с директоратом, у нас хорошие отношения», — цитирует слова спортивного функционера ТАСС.

Как отметил Тихомиров, в следующий раз организаторы мероприятия не допустят подобной ошибки.

Напомним, ранее стало известно о том, что россиянин Андрей Соболев одержал победу в дисциплине параллельный гигантский слалом. Второе место занял швейцарец Невин Галмарини. На третьей позиции закрепился швейцарский сноубордист Дарио Кавиецель.