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В Москве создали карту маршрутов по музеям на новогодние праздники
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    В Москве создали карту маршрутов по музеям на новогодние праздники

    18:24  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:24  14 Декабря 2017
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    В Москве создали карту маршрутов по музеям на новогодние праздники

    Москва, 14 декабря. Столичные власти и «Мосгостур» разработали карту с тремя пешими маршрутами по самым интересным выставкам в музеях Москвы в новогодние праздники, говорится на официальном портале мэра российской столицы. 

    Три пешеходных маршрута по Москве охватят самые интересные мероприятия и музейные экспозиции. Общее время пути между объектами — не более 30 минут, поэтому москвичи и гости столицы не замерзнут. Об этом рассказала глава «Мосгортура» Наталья Лосева. Речь идет о переходе от Зубовского до Гоголевского бульвара, участники которого познакомятся с историей украшений, финским дизайном, увидят произведения Василия Садовникова и выставку о Никарагуа.

    В Георгиевском переулке состоится концерт старинной музыки, здесь пройдет выставка о режиссере Эльдаре Рязанове, на Ильинке можно посетить музей моды. От Никитского до Тверского бульвара можно пройтись гоголевским маршрутом — послушать колядки, посетить выставку поэтессы Марины Цветаевой и заглянуть в музей современного искусства, пишет «Вечерняя Москва». 

    В Москве создали карту маршрутов по музеям на новогодние праздники

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #новый год #маршруты
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