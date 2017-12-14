Путин о взятках: «Это сложный вопрос, и мы будем его решать». Колонка Олега Денежки

Каждый год президент России Владимир Путин общается с журналистами и общественными деятелями в прямом эфире. Это, кстати, беспрецедентно, потому что остальные мировые лидеры предпочитают монологи. На 13-й пресс-конференции Путину задали традиционный и как всегда ожидаемый вопрос о взятках.

Владимир Путин не стал уходить от неудобной темы. Потому что нет ничего глупее, чем отрицать реальность. Да, есть такая проблема. В народе ее называют весьма прозрачно: «Не подмажешь — не подъедешь». И это так.

Две вещи объединяют всех нас. Нет семьи, в которой хотя бы один родственник не погиб в Великой Отечественной войне. И нет ни одного человека, который не сталкивался бы с вымогательством за законные услуги в той или иной форме. Поэтому взятки — это война.

«Мне поступили материалы относительно одного из наших подразделений ФСБ. Я предоставил эти материалы Бортникову. Это директор ФСБ, если кто не знает… Неудобно говорить, но я скажу. Все эти люди уже отбывают срок. Все. Он мне сказал, что когда ему были предоставлены первые материалы, тут же было проведено расследование, люди были сразу же отстранены от обязанностей. Назначены новые. Но все началось снова. Тут же. Мы будем бороться. Рассматривается вопрос о командировках, о том, чтобы предоставлять этим людям казарменное, изолированное положение, в том числе и их семьям», — ответил журналисту президент.

На вопросы о коррупции президент отвечал практически все время. Да это и был единственный вопрос от оппозиции. Вся «лабуда» про демократию и свободу слова, судя по всему, уже ушли в тираж. Противники нашего президента окончательно разочаровались в этих аргументах.

Давайте признаемся, фраза Николая Васильевича Гоголя, при всем его таланте, несколько устарела. И дороги уже не так плохи, и дураков у нас гораздо меньше, чем скажем… Ну, скажем так: у наших западных партнеров-друзей. Тут как раз все не так плохо. А вот взятки… Вот в этом разрезе мы вполне на мировом уровне.

Президент ответил вполне откровенно. Если помните, был такой сериал «Спрут» с итальянским актером Микеле Плачидо. Нет, это действительно хороший сериал, советские зрители увидели его задолго до «Рабынь Изаур» и прочих «Санта-Барбар». Тема сериала тогда, в начале 80-х, тема борьбы со взятками на Сицилии, особенно в центральном городе провинции Палермо, была для Италии более чем актуальна.

Родившаяся как подпольная организация, как борец с австрийскими властями оккупированной страны, после возрождения независимой Италии «мафия» превратилась в конгломерат контрабандистов. Это была первая в мире империя преступников.

Италия боролась с этой проблемой почти 200 лет. И одержала победу лишь дважды. Первый раз победителем был Муссолини, который повесил в один день без суда и следствия около 200 «крестных отцов», которые не очень-то и скрывали свою деятельность. А потом предложил «мафии» компромисс: он, дуче, прикрывает и спонсирует их деятельность в странах — противницах Италии, прежде всего в США, а они прекращают деятельность на территории Италии. Так родился итальянский квартал Манхэттена.

Второй раз это был метод властей Палермо, как раз отраженный в сериале «Спрут». После многочисленных убийств местных прокуроров и следователей в провинцию были введены подразделения карабинеров из других районов страны. За пять лет мафия и взяточничество среди местных чиновников не были, конечно же, побеждены окончательно, но сведены к приемлемому, не ощущаемому обществом уровню.

Вот именно это и намеревается сделать Путин. Победить взятки и казнокрадство совсем — это из области фантазии. В жизни встречаются разные ситуации и оправдать можно любой поступок. Вспомните старину Раскольникова. Кстати, я живу рядом с переулком, где жил Достоевский и куда он «поселил» своего героя. Я вполне понимаю студента с топором... Но вернемся к теме.

Кстати, единственный, кто еще что-то спрашивал президента не о воровстве и взятках, это Ксения Собчак. Шоумен, а точнее — «шоуменша», сразу, с ходу начала вещать что-то о цензуре в журналистике, с которой она меньше всего сталкивается. И это дочь ближайшего друга Владимира Путина Анатолия Собчака, губернатора Санкт-Петербурга, который, по мнению большинства аналитиков, и привел его к президентскому посту.

Среди спецназовцев популярна одна история, имеющая реальные корни. Первой операцией только что сформированных американских коммандос была попытка освобождения взятых в плен исламскими радикальными террористами сотрудников дипломатического представительства в Тегеране в ноябре 1979 года. Все сложилось из рук вон плохо.

Проблема была серьезной. Опыта не было. Незадолго до этого в такой же почти ситуации потерпели фиаско французские спецслужбы, имеющие больший опыт и лучшую квалификацию. Не стоит удивляться, что у американцев все пошло не так, как планировалось.

На Ближнем Востоке у США не было крупных баз ВВС. То есть были проблемы с дальностью полетов. Самолеты, которые везли спецназ, были вынуждены сесть в Синайской пустыне для дозаправки. Но разыгралась песчаная буря, и вертолет-дозаправщик рухнул на один из самолетов с десантом спецназа. Начался пожар. Все в спешке покинули борт.

Чуть позже, в разговоре о произошедшем, выяснилось, что один из спецназовцев спал и, выпрыгивая из самолета, был уверен, что тот летит на высоте 6 тысяч метров.

— Как же ты решился прыгать, без парашюта, зная, что мы летим на высоте шесть километров, Джон? — спросил его один из сослуживцев.

— Я знал, что самолет горит. И решал проблемы по очереди.

Именно это — рассортировать проблемы по важности — и есть важнейшее качество лидера. Путин решает проблемы по очереди, не мешая горячее с мягким. Иначе бардак и бесполезный расход ресурсов. Кавказский узел, внутренние политические проблемы, политика, затем экономика. И теперь — взятки и правовая реформа. И опять, с Новым Годом, товарищи.

Впереди у нас много интересного.