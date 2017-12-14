После ответа Путина дело о фермере из Кургана вернули в прокуратуру

Москва, 14 декабря. Уголовное дело в отношении фермера из Курганской области, обвиняемого в незаконном обороте спецсредств, будет возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района по ходатайству государственного обвинителя.

Кроме того, материалы по делу будут дополнительно изученные прокуратурой Курганской области.

Напомним, что в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина один из журналистов рассказал о суде над фермером из-за GPS-счетчика, прикрепленного на корову.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Президента удивила эта история. По его словам, подобное даже к котам прикрепляют, чтобы отслеживать их местонахождение.

Путин пообещал проконтролировать ситуацию с фермером.