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Россия
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Общество
После ответа Путина дело о фермере из Кургана вернули в прокуратуру
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    После ответа Путина дело о фермере из Кургана вернули в прокуратуру

    18:22  14 Декабря 2017  /обновлено: 18:24  14 Декабря 2017
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    После ответа Путина дело о фермере из Кургана вернули в прокуратуру

    Москва, 14 декабря. Уголовное дело в отношении фермера из Курганской области, обвиняемого в незаконном обороте спецсредств, будет возвращено в прокуратуру Лебяжьевского района по ходатайству государственного обвинителя.

    Кроме того, материалы по делу будут дополнительно изученные прокуратурой Курганской области.

    Напомним, что в ходе большой пресс-конференции президента России Владимира Путина один из журналистов рассказал о суде над фермером из-за GPS-счетчика, прикрепленного на корову.

    В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

    Президента удивила эта история. По его словам, подобное даже к котам прикрепляют, чтобы отслеживать их местонахождение.

    Путин пообещал проконтролировать ситуацию с фермером.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #фермер
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